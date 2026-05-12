Kada piti magnezij za bolji san: Ovo je idealno vrijeme da ga unesete

Ovaj mineral učestvuje u radu nervnog sistema, opuštanju mišića i regulaciji hormona povezanih sa snom, zbog čega ga mnogi koriste upravo u večernjim satima.

Stručnjaci navode da je magnezij najbolje uzimati između 30 minuta i dva sata prije odlaska na spavanje. Na taj način organizam ima dovoljno vremena da započne procese opuštanja koji mogu pomoći lakšem uspavljivanju i mirnijem snu.

Mnogi primjećuju prve rezultate već nakon nekoliko dana, dok se puni efekat često razvija nakon jedne do dvije sedmice redovne upotrebe.

Na tržištu postoji više vrsta magnezija, ali nisu svi jednako učinkoviti kada je riječ o snu. Preporučene dnevne količine za odrasle osobe najčešće se kreću između 200 i 400 miligrama dnevno.

Magnezij glicinat često se izdvaja kao najbolji izbor jer je blag za želudac i povezuje se s opuštanjem organizma. Magnezij citrat također ima dobru apsorpciju, ali kod nekih osoba može izazvati probavne tegobe ili laksativni efekat.

Pojedini stručnjaci preporučuju i magnezij taurat zbog njegovog umirujućeg djelovanja, dok se magnezij oksid smatra manje učinkovitim zbog slabije apsorpcije, prenosi Klix.

Facebook komentari