Budite li se noću mokri od znoja? Otkrijte šta vam tijelo želi poručiti

Povremeno noćno znojenje najčešće nije razlog za paniku, ali kada se ponavlja ili postane intenzivno, može biti signal da se u organizmu nešto dešava.

Noćno znojenje nije bolest samo po sebi, već simptom koji može imati mnogo različitih uzroka od bezazlenih do onih koji zahtijevaju medicinsku pažnju.

Najčešći razlog ipak su uslovi spavanja. Pregrijana prostorija, debeli pokrivači ili sintetička odjeća često dovode do pojačanog znojenja tokom noći. Također, stres i anksioznost mogu aktivirati nervni sistem i izazvati znojenje čak i kada temperatura u prostoriji nije visoka.

Kod žena se noćno znojenje veoma često povezuje s hormonalnim promjenama, posebno tokom menopauze i perimenopauze. Valunzi i nagli osjećaji vrućine tada postaju česta pojava koja remeti san i kvalitet odmora.

Osim hormona, određene infekcije također mogu izazvati noćno znojenje. Virusne bolesti, gripa i neka upalna stanja često su praćeni pojačanim znojenjem tokom sna, naročito ako postoji temperatura ili groznica.

Stručnjaci upozoravaju da noćno znojenje ponekad može biti povezano i s poremećajima štitne žlijezde, dijabetesom ili nuspojavama pojedinih lijekova, poput antidepresiva i lijekova za snižavanje temperature.

Iako povremeno znojenje najčešće nije razlog za zabrinutost, pregled ljekara preporučuje se ako se osoba redovno budi potpuno mokra, ako simptomi traju sedmicama ili su praćeni gubitkom težine, umorom, temperaturom ili otežanim disanjem.

Stručnjaci savjetuju da se prije spavanja prostorija rashladi, koriste laganiji materijali za spavanje te izbjegavaju alkohol, teška hrana i stresne aktivnosti u večernjim satima.

Noćno znojenje često je prolazna i bezazlena pojava, ali organizam ponekad upravo kroz ovakve simptome upozorava da mu je potrebna dodatna pažnja.

