Vratio se da brine o bolesnoj supruzi, a ona ga mučki ubila…

Policija još obavlja uviđaj na mjestu surovog zločina u beogradskom kraju Banovo brdo, u Ulici Nikolaja Gogolja. Marina P. (67) ubila je supruga Z. P. (76) u stanu, a kako komšije kažu za portal Nova.rs, u ovoj porodici je i ranije bilo incidenata.

Kada su policajci došli po pozivu i ušli u stan, zatekli su stravičnu scenu – tijelo muškarca u lokvi krvi, a na podu i oružje kojim je izvršeno jezivo ubistvo. Nije im dugo trebalo da pronađu osumnjičenu, suprugu pokojnog Z. P, Marinu P.

“Marina je bila jedna fina i otmjena gospođa dok nije popustila sa zdravljem. Prije godinu i po dana je bila Hitna pomoć zbog nje. Ona je bila u takvom stanju da nisu mogli da je obuzdaju i tada smo čuli da je polomila sve u stanu. Mislim da je čak jedno vreme bila i hospitalizovana. Kada se dogodio taj incident u stanu, muž i ona su se rastavili. On je otišao od kuće, međutim posle nekog vremena se vratio u taj stan kako bi je pazio i vodio računa o njoj”, kaže za portal Nova.rs jedan od komšija bračnog para sa Banovog brda.

“Šta se konkretno sada dogodilo ne znam, ali mogu da pretpostavim da je opet imala neku svoju epizodu, jer vjerovatno nije uzimala terapiju”, navodi sagovornik portala Nova.rs.

Istraga zločina je u toku.

