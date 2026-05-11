Nedim Sladić otkriva do kada će biti kiše: Stiže grmljavina i novi snijeg, bit će i pojave grada

Ono što je, takođe, tipično za drugu dekadu maja mjeseca, odnosno period od 11. do 15. maja, jesu i tzv. “ledeni sveci”.

Oni su, često, donosili izraženija zahlađenja u proteklim godinama, objavio je na svom Fejsbuk profilu meteorolog Nedim Sladić.

Kako kaže, jedan takav izraženiji kratkotrajni prodor sa sjevera donosi sredinom ove sedmice prolazno i pokoju pahulju snijega na najviše planine u BiH.

Temperature vazduha će biti ispod uobičajenih za ovo doba godine.

„Stabilizacija vremena na duži period, zasad, nije izgledna do treće dekade mjeseca maja“, navodi se u objavi.

Međutim, kako prognozira Sladić, oporavak temperatura vazduha bliže uobičajenim majskim vrijednostima, očekuje se do kraja radne sedmice.

„Proljetno vrijeme u većem dijelu zemlje i dalje nastavlja“, poručuje Sladić.

VREMENSKA PROGNOZA IZ BH METEO

Nestabilno vrijeme se nastavlja i u narednom periodu. Značajnija destabilizacija atmosfere se očekuje u periodu od 12. do 19.05. kada nas očekuje nešto svježije vrijeme uz više padavina. Kiša, pljuskovi sa grmljavinom i moguća nevremena.

To su najavili momci sa Facebook profila BH Meteo.

Oni su dodali da u nedjelju, 10. maja, i u ponedjeljak, 11. maja, toplo uz dnevnu temperaturu od 18 do 24, lokalno do 27 °C. Vrijeme nestabilno, sutra tokom dana premještanjem fronte sa zapada doći do naoblačenja uz lokalno kišu i pljuskove.

“Lokalno jači pljuskovi sa grmljavinom uz mogučnost za nevrijeme sa ledom se očekuju u toku ponedjeljka.

Vjetar u naredna dva dana slab do umjeren, ponegdje na udare i jak južni i jugozapadni”, naglasili su sa stranice BH Meteo.

VREMENSKA PROGNOZA IZ FHMZ

Sličnu prognozu do četvrtka dali su i meteorolozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Danas 11. 5. 2026. će biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25°C.

U utorak 12. 5. 2026. u Bosni i Hercegovini se očekuje jače naoblačenje sa sjevera koje će usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topliji dio dana je prije podne. Sa dolaskom zahlađenja, u drugoj polovini dana, osjetan pad temperature zraka. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22°C.

U srijedu 13. 5. 2026. preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u Bosni može biti i slabog mraza. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18°C, na jugu do 20°C.

U četvrtak 14. 5. 2026. u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima se očekuju slabi lokalni pljuskovi. Vjetar je slab, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6°C, na jugu zemlje do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21°C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

