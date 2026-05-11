Dnevni horoskop za 11. maj: Zvijezde danas mijenjaju pravila

Dok će neki znakovi osjetiti nalet energije i motivacije, druge očekuju emotivni razgovori, neočekivani susreti i prilike koje se ne propuštaju lako. Posebno zanimljiv dan očekuje znakove kojima su protekli dani bili puni tenzija i neizvjesnosti, jer konačno dolazi trenutak za jasnije odgovore i stabilnije odnose.

Ovan

Pred vama je dan pun energije i potrebe da završite obaveze koje već neko vrijeme odlažete. Na poslu ćete imati podršku osobe od koje to nijeste očekivali, dok će privatni razgovori donijeti više jasnoće nego prethodnih dana. Ljubavni odnosi ulaze u mirniju fazu, ali je važno da ne insistirate na tome da uvijek budete u pravu. Mogući su manji troškovi vezani za kuću ili automobil.

Bik

Ponedjeljak vam donosi priliku da riješite nesporazum koji vas opterećuje još od prošle sedmice. Finansijska situacija postaje stabilnija, ali i dalje budite oprezni kada su u pitanju impulsivne kupovine. Slobodnim Bikovima zanimljiv susret stiže preko društvenih mreža ili prijatelja. Prijaće vam boravak u prirodi i kraći predah od svakodnevnog stresa.

Blizanci

Bićete veoma komunikativni i lako ćete dolaziti do važnih informacija. Poslovni kontakti mogu vam otvoriti vrata za novu saradnju ili dodatni izvor prihoda. U emotivnim odnosima potrebno je više strpljenja jer partner može djelovati povučeno. Nemojte donositi zaključke prije iskrenog razgovora. Obratite pažnju na umor i manjak sna.

Rak

Emocije će danas biti naglašene, ali ćete uspjeti da zadržite kontrolu nad situacijama koje vas inače lako izbace iz ravnoteže. Poslovno vas očekuje važan razgovor sa nadređenima ili saradnicima. U ljubavi je moguć neočekivan poziv ili poruka od osobe iz prošlosti. Finansije zahtijevaju više discipline tokom narednih dana.

Lav

Dan donosi želju za promjenama i dokazivanjem. Imaćete dovoljno energije da završite više obaveza od planiranog, ali pazite da ne preuzmete sve na sebe. Partner očekuje više pažnje i razumijevanja, dok slobodni Lavovi mogu upoznati osobu koja ostavlja snažan utisak. Veče je idealno za druženje i opuštanje.

Djevica

Organizacija i fokus biće vaša najveća prednost. Uspjećete da riješite problem koji je drugima djelovao komplikovano. Ljubavna situacija se postepeno popravlja, naročito ako ste spremni na kompromis. Moguće su vijesti vezane za putovanje ili kraći odlazak van grada. Zdravlje je stabilno, ali vam je potreban kvalitetniji odmor.

Vaga

Bićete raspoloženi za razgovore i nova poznanstva. Poslovne obaveze neće vam teško pasti, posebno ako radite u timu. U emotivnom životu očekuje vas više romantike nego prethodnih dana, a partner će pokazati inicijativu koja vam prija. Slobodnim Vagama slijedi zanimljiv kontakt sa osobom koja ima drugačiji pogled na život.

Škorpija

Intuicija vam je danas posebno izražena i pomoći će vam da prepoznate kome možete vjerovati. Na poslu budite oprezni sa povjerljivim informacijama i izbjegavajte sukobe sa autoritetima. Ljubavni odnosi postaju intenzivniji, a moguće su i rasprave zbog ljubomore. Finansijska situacija se postepeno poboljšava.

Strijelac

Pred vama je dinamičan dan ispunjen obavezama i kontaktima sa različitim ljudima. Imaćete priliku da pokažete svoje znanje i sposobnosti, što može donijeti pohvale ili novu poslovnu ponudu. U ljubavi ćete poželjeti više slobode i spontanosti. Veče donosi dobro raspoloženje i mogućnost izlaska ili druženja.

Jarac

Bićete usmjereni na posao i praktične obaveze. Dan je povoljan za donošenje važnih odluka vezanih za finansije ili dugoročne planove. Emotivni odnosi zahtijevaju više topline i otvorenosti jer partner može imati utisak da ste previše distancirani. Obratite pažnju na ishranu i izbjegavajte pretjerivanje.

Vodolija

Inspiracija i kreativnost dolaze do izražaja, pa ćete lako pronalaziti rješenja za probleme koji su vas mučili. Na poslu su moguće promjene rasporeda ili iznenadni zadaci, ali ćete ih uspješno savladati. Ljubavni život postaje zanimljiviji, naročito slobodnim Vodolijama koje očekuje novo poznanstvo. Potrebno vam je više fizičke aktivnosti.

Ribe

Dan vam donosi pojačanu osjetljivost, ali i dobru intuiciju kada je riječ o važnim odlukama. Poslovna situacija se stabilizuje, a jedan razgovor može vam pomoći da riješite dilemu koja traje duže vrijeme. U ljubavi ćete imati potrebu za iskrenošću i većom bliskošću. Veče provedite u mirnijoj atmosferi i izbjegavajte nepotrebne rasprave.

