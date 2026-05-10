“DNEVNI HOROSKOP ZA 11. MAJ: Zvijezde su se poklopile – tri znaka sutra očekuje ogroman novčani dobitak!”

Idealno je vrijeme za postavljanje ciljeva, ali uz oprez u komunikaciji – Merkur nas upozorava da triput mjerimo, a jednom siječemo.

Ovan (21.03. – 19.04.)

Posao: Ponedjeljak vam donosi nalet ambicije. Odličan je trenutak za razgovor o povišici ili novom projektu.

Ljubav: Strastveni ste, ali pazite da partneru ne namećete svoju volju previše agresivno.

Zdravlje: Energija je na vrhuncu, idealno vrijeme za trening.

Bik (20.04. – 20.05.)

Posao: Stabilnost vam je prioritet. Danas ćete uspješno završiti administrativne zadatke koji su vas kočili.

Ljubav: Uživajte u mirnoj večeri kod kuće. Partner cijeni vašu posvećenost detaljima.

Zdravlje: Moguća napetost u vratnom dijelu kičme.

Blizanci (21.05. – 20.06.)

Posao: Danas ste “kraljevi” multitaskinga. Vaše ideje će privući pažnju važnih ljudi.

Ljubav: Zanimljivo poznanstvo putem interneta ili društvenih mreža moglo bi vam uljepšati dan.

Zdravlje: Više se hidrirajte.

Rak (21.06. – 22.07.)

Posao: Fokusirajte se na timski rad. Intuicija vam pomaže da prepoznate ko vam je odan saradnik.

Ljubav: Emocije su pojačane. Ne dopustite da vas sitnice izbace iz takta.

Zdravlje: Potreban vam je kvalitetan odmor.

Lav (23.07. – 22.08.)

Posao: Autoritet vam je prirodno naglašen. Odličan dan za pregovore i javne nastupe.

Ljubav: Želite pažnju i dobit ćete je, ali nemojte zaboraviti uzvratiti istom mjerom.

Zdravlje: Srce i pritisak zahtijevaju oprez.

Djevica (23.08. – 22.09.)

Posao: Organizacija je vaša ključna riječ danas. Sve ide po planu jer ste mislili na svaki detalj.

Ljubav: Netko iz poslovnog okruženja pokazuje diskretan interes za vas.

Zdravlje: Osjećate se stabilno i snažno.

Vaga (23.09. – 22.10.)

Posao: Moguće su neodumice oko važnog ugovora. Konsultujte se sa stručnjakom prije potpisa.

Ljubav: Harmonija u vezi se polako vraća nakon kraćeg perioda zahlađenja.

Zdravlje: Moguće su alergijske reakcije.

Škorpija (23.10. – 21.11.)

Posao: Danas idete “na sve ili ništa”. Vaša hrabrost se isplati kroz neočekivani finansijski bonus.

Ljubav: Tajanstveni ste, što privlači suprotni pol. Iskoristite magnetizam koji posjedujete.

Zdravlje: Čuvajte se povreda u pokretu.

Strijelac (22.11. – 21.12.)

Posao: Fokusirajte se na dugoročne planove. Danas nije dan za brzu zaradu, već za pametna ulaganja.

Ljubav: Otvoren razgovor sa voljenom osobom rješava staru dilemu.

Zdravlje: Pripazite na ishranu.

Jarac (22.12. – 19.01.)

Posao: Ozbiljno pristupate svakom zadatku. Vaša lojalnost firmi neće ostati neprimijećena.

Ljubav: Možda ste previše fokusirani na posao, pa partner osjeća zapostavljenost. Nađite vremena za ljubav.

Zdravlje: Moguć umor i pad imuniteta.

Vodolija (20.01. – 18.02.)

Posao: Kreativnost vam donosi prednost nad konkurencijom. Razmišljajte van okvira.

Ljubav: Iznenadni poziv na druženje donosi mnogo smijeha i novih kontakata.

Zdravlje: Smanjite unos šećera.

Ribe (19.02. – 20.03.)

Posao: Danas ste veoma senzibilni. Ne uzimajte poslovne kritike previše lično.

Ljubav: Maštate o dalekim destinacijama sa partnerom. Planirajte zajednički izlet.

Zdravlje: Potrebna vam je šetnja pored vode ili u prirodi.

