“DNEVNI HOROSKOP ZA 11. MAJ: Zvijezde su se poklopile – tri znaka sutra očekuje ogroman novčani dobitak!”

Idealno je vrijeme za postavljanje ciljeva, ali uz oprez u komunikaciji – Merkur nas upozorava da triput mjerimo, a jednom siječemo.
Ovan (21.03. – 19.04.)
Posao: Ponedjeljak vam donosi nalet ambicije. Odličan je trenutak za razgovor o povišici ili novom projektu.
Ljubav: Strastveni ste, ali pazite da partneru ne namećete svoju volju previše agresivno.
Zdravlje: Energija je na vrhuncu, idealno vrijeme za trening.
Bik (20.04. – 20.05.)
Posao: Stabilnost vam je prioritet. Danas ćete uspješno završiti administrativne zadatke koji su vas kočili.
Ljubav: Uživajte u mirnoj večeri kod kuće. Partner cijeni vašu posvećenost detaljima.
Zdravlje: Moguća napetost u vratnom dijelu kičme.
Blizanci (21.05. – 20.06.)
Posao: Danas ste “kraljevi” multitaskinga. Vaše ideje će privući pažnju važnih ljudi.
Ljubav: Zanimljivo poznanstvo putem interneta ili društvenih mreža moglo bi vam uljepšati dan.
Zdravlje: Više se hidrirajte.
Rak (21.06. – 22.07.)
Posao: Fokusirajte se na timski rad. Intuicija vam pomaže da prepoznate ko vam je odan saradnik.
Ljubav: Emocije su pojačane. Ne dopustite da vas sitnice izbace iz takta.
Zdravlje: Potreban vam je kvalitetan odmor.
Lav (23.07. – 22.08.)
Posao: Autoritet vam je prirodno naglašen. Odličan dan za pregovore i javne nastupe.
Ljubav: Želite pažnju i dobit ćete je, ali nemojte zaboraviti uzvratiti istom mjerom.
Zdravlje: Srce i pritisak zahtijevaju oprez.
Djevica (23.08. – 22.09.)
Posao: Organizacija je vaša ključna riječ danas. Sve ide po planu jer ste mislili na svaki detalj.
Ljubav: Netko iz poslovnog okruženja pokazuje diskretan interes za vas.
Zdravlje: Osjećate se stabilno i snažno.
Vaga (23.09. – 22.10.)
Posao: Moguće su neodumice oko važnog ugovora. Konsultujte se sa stručnjakom prije potpisa.
Ljubav: Harmonija u vezi se polako vraća nakon kraćeg perioda zahlađenja.
Zdravlje: Moguće su alergijske reakcije.
Škorpija (23.10. – 21.11.)
Posao: Danas idete “na sve ili ništa”. Vaša hrabrost se isplati kroz neočekivani finansijski bonus.
Ljubav: Tajanstveni ste, što privlači suprotni pol. Iskoristite magnetizam koji posjedujete.
Zdravlje: Čuvajte se povreda u pokretu.
Strijelac (22.11. – 21.12.)
Posao: Fokusirajte se na dugoročne planove. Danas nije dan za brzu zaradu, već za pametna ulaganja.
Ljubav: Otvoren razgovor sa voljenom osobom rješava staru dilemu.
Zdravlje: Pripazite na ishranu.
Jarac (22.12. – 19.01.)
Posao: Ozbiljno pristupate svakom zadatku. Vaša lojalnost firmi neće ostati neprimijećena.
Ljubav: Možda ste previše fokusirani na posao, pa partner osjeća zapostavljenost. Nađite vremena za ljubav.
Zdravlje: Moguć umor i pad imuniteta.
Vodolija (20.01. – 18.02.)
Posao: Kreativnost vam donosi prednost nad konkurencijom. Razmišljajte van okvira.
Ljubav: Iznenadni poziv na druženje donosi mnogo smijeha i novih kontakata.
Zdravlje: Smanjite unos šećera.
Ribe (19.02. – 20.03.)
Posao: Danas ste veoma senzibilni. Ne uzimajte poslovne kritike previše lično.
Ljubav: Maštate o dalekim destinacijama sa partnerom. Planirajte zajednički izlet.
Zdravlje: Potrebna vam je šetnja pored vode ili u prirodi.