Od BiH do Argentine: Poznate vinarije, destilerije i gastro brendovi koji stižu na „Toplik Gastro Fest“

Iako je broj prijavljenih sve veći, kapaciteti festivala su ograničeni, pa će mjesto dobiti samo najkvalitetniji izlagači.

– Sretni smo što će prvo izdanje „Toplik Gastro Festa“ imati ovako snažan regionalni i međunarodni karakter. Kada već na premijernom izdanju okupite najbolje iz BiH, regiona i Evrope, onda zaista imate razlog za zadovoljstvo, ali i veliku odgovornost da sve bude organizovano na najvišem nivou – ističe Stefan Jovančić, organizator festivala.

„Toplik Gastro Fest“ bit će održan 1. jula 2026. godine u Istočnom Sarajevu, u kompleksu „Toplik Village Resorta“, a posjetiocima će predstaviti neka od najpoznatijih vinskih imena regiona i Evrope.

– Kada su u pitanju domaće vinarije, svoje proizvode predstavit će „Vukoje“, „Andrija“, „Čitluk“ i „Tvrdoš“. Iz Srbije nam dolaze „Radovanović“, „Kovačević“, „Zvonko Bogdan“, „Frug“, „Aleksandrović“, „Aleksić“, „Legat“ i „Lakićević“. Hrvatsku će predstavljati „Saint Hills“, „Deklić“, „Kozlović“, „Fakin“, „Rizman“, „Matuško“, „Stina“, „Roxanich“, „Meneghetti“, „Korta Katarina“ i „Manastir Krka“ – otkriva Jovančić.

Regionalnu i međunarodnu vinsku priču „Toplik Gastro Festa“ upotpunit će i „Kamnik“ i „Tikveš“ iz Sjeverne Makedonije, „Plantaže“ iz Crne Gore, slovenačke vinarije „Šćurek“, „Edi Simčić“, „Marjan Simčić“ i „Jakončić“, italijanski „Adami“ i „Bastianich“, francuski „Chateau Minuty“, „Laroche“ i „Christian Moreau“, kao i argentinski „Terrazas“.

– Pored renomiranih vinarija, na festivalu će se predstaviti i proizvođači kraft pića, sireva, delikatesa i drugih gourmet proizvoda, kao i brojni ugostitelji iz regiona. Među destilerijama iz BiH dolaze „Đedova rakija“, „Vukoje“, „Paljanka“, „Stupanj“ i „Čitluk“, dok iz Srbije stižu „Zarić“, „Emperus“ i „Simex“. Hrvatsku će predstavljati „Vapore“ – govori organizator festivala.

Listu gastro izlagača čine „Pađeni“, „Alpino“, „Nana Kaas“, „Milkos“, „Bajra“, „Neoplanta“, „Globus“, „Madžar“, „Milo Selo“, „Splendid“, „Ola“, „Mak Zara“, „Maza“, „Klas“ i „Franck“.

Uz domaćina, restoran „Toplik“, posjetioci će moći uživati i u gastro ponudi ugostiteljskih objekata „Provansa“, „Vučko“, „Zlatno Zrno“, „Arigato“, Miran Karić & Apleks, „Nom Nom“, „Garden“, „Gastro atelje Milunka“ i „Luka“.

Partneri i prijatelji festivala su „Kokteli“, „Riedel“, „Ermex“, „Hagleitner“, Udruženje „Probudi se“, „Eventlin“, „Lake Fest“, „Sava Bal“, „Teranino likeri“, „Nespula likeri“, „Začin&Co“, „Tabacco“ i „Nutrino Lab“. Sponzori festivala su NLB Banka, „Aqua Viva“, „Heineken“, „Nelt“ dok su značajnu podršku organizaciji festivala pružile i institucije – Vanjskotrgovinska komora BiH, Privredna komora Republike Srpske, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Grad Istočno Sarajevo i Opština Istočno Novo Sarajevo.

– Velika podrška partnera, institucija i izlagača potvrđuje da „Toplik Gastro Fest“ već na svom prvom izdanju postaje jedan od najznačajnijih gastro i vinskih događaja u regionu – poručio je na kraju Jovančić.

