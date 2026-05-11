Šta je prva stvar koju kardiolozi gledaju u nalazima pacijenata

Neke su povezane sa životnim stilom, poput praćenja unosa zasićenih masti ili vježbanja visokim intenzitetom 75 minuta sedmično. Druge, međutim, zahtijevaju odlazak kod ljekara i vađenje krvi, što može biti neprijatno. Ipak, jedan kardiolog naglašava koliko su te brojke važne.

„Redovne analize krvi ključne su za svakoga ko ima dijagnostikovan kardiovaskularni problem ili uzima lijekove za holesterol”, kaže dr Bredli Server (Bradley Serwer), interventni kardiolog i glavni medicinski direktor kompanije VitalSolution. „Važno je da znate kolikom ste riziku izloženi, ali i da provjerite da li su lijekovi koje uzimate djelotvorni.” Nalazi takođe mogu pomoći da prilagodite životne navike i tako podržite zdravlje srca.

Dvije ključne vrijednosti u nalazima

Kada dr Server pregleda krvne nalaze pacijenta, prvo se fokusira na LDL holesterol i trigliceride. To mu pomaže da informiše pacijente i podstakne ih na korake ka boljem zdravlju.

„Holesterol je značajan promjenljiv faktor rizika za razvoj koronarne bolesti srca”, kaže on. „Poznavanje nivoa holesterola omogućava procjenu ličnog rizika i olakšava ranu intervenciju, čime se potencijalno mogu spriječiti ili ublažiti buduće komplikacije.”

Koronarna bolest srca razvija se kada se u arterijama koje snabdijevaju srce krvlju nakuplja plak, koji može da ih suzi ili blokira. Međutim, nećete znati koliki je vaš rizik dok ne uradite krvne analize i sa ljekarom razgovarate o svojim nivoima LDL-a i triglicerida.

„Najbolji način za snižavanje holesterola jeste da prvo znate svoj nivo i ciljnu vrijednost”, kaže dr Server. „To se utvrđuje odlaskom kod ljekara opšte prakse i razgovorom o vašim ličnim rizicima.” U zavisnosti od toga određuje se i koliko često treba provjeravati vrijednosti u krvi.

„Učestalost testiranja zavisi od rizika od komplikacija. Ako imate dijabetes, poznatu koronarnu bolest srca ili članove porodice sa ozbiljno povišenim vrijednostima, poznavanje vaših rezultata je ključno kako bi se izbjegle dodatne komplikacije”, objašnjava dr Server.

Šta je LDL holesterol?

LDL ili lipoprotein niske gustine obično se naziva lošim holesterolom, objašnjava dr Server. Dodaje da LDL holesterol može da se taloži na unutrašnjim zidovima arterija.

„Vremenom se te naslage holesterola zadebljavaju i okružuju kalcijumom. Taj proces naziva se ateroskleroza. Ako se to dogodi u koronarnim arterijama, može dovesti do bolova u grudima ili povećati rizik od srčanog udara”, upozorava.

Ovakvo nakupljanje može se dogoditi i u vratu ili mozgu, što povećava rizik od moždanog udara.

„Ponekad ti džepovi holesterola mogu pući unutar zida arterije. Tijelo odmah reaguje na to stvaranjem krvnog ugruška. Taj ugrušak može veoma brzo zaustaviti protok krvi i izazvati srčani ili moždani udar”, kaže dr Server.

Ciljne vrijednosti LDL-a

Ciljna vrijednost LDL-a zavisi od vašeg rizika. Dr Server navodi da ciljne vrijednosti LDL-a treba da budu:

ispod 130 mg/dl za opštu populaciju niskog rizika

ispod 100 mg/dl za pacijente sa umjerenim rizikom

ispod 70 mg/dl za visokorizične pacijente

ispod 55 mg/dl za osobe sa veoma visokim rizikom

„Veoma visok rizik definiše se prisustvom poznate koronarne bolesti srca i dijabetesa, bolesti bubrega ili aktivnog pušenja”, objašnjava dr Server, dodajući da o ličnom nivou rizika treba razgovarati sa ljekarom.

Šta su trigliceridi?

„Trigliceridi su masti u krvi koje nam govore više o vašoj ishrani u posljednja 24 sata”, kaže dr Server. Objašnjava da su trigliceridi promjenljivi i brzo se mijenjaju u zavisnosti od toga šta ste jeli.

„Neki ljudi imaju veoma visoke vrijednosti jer ih ne mogu efikasno eliminisati.”

Visoki trigliceridi mogu dovesti do akutnih problema poput pankreatitisa, upozorava on. Zato je, prema dr Serveru i Američkom udruženju za srce, idealno držati nivo triglicerida ispod 150 mg/dl.

Kako kontrolisati holesterol

Da biste kontrolisali holesterol, prvo morate znati svoje vrijednosti. Osim LDL-a i triglicerida, dr Server podstiče ljude da znaju i nivo HDL-a, odnosno „dobrog holesterola”.

„Poželjne vrijednosti HDL-a za muškarce su više od 40 mg/dl, a za žene više od 50 mg/dl. Svaka vrijednost iznad 60 mg/dl smatra se zaštitnom i pomaže u smanjenju rizika od koronarne bolesti srca”, navodi.

Kada znate svoje brojke, možete preduzeti korake za snižavanje LDL-a i triglicerida. Dr Server pacijentima sa povišenim vrijednostima daje nekoliko savjeta.

Fizička aktivnost i ishrana

Prije svega, dajte prioritet fizičkoj aktivnosti.

„Vježbanje je odličan način za povećanje HDL-a i samim tim smanjenje LDL-a”, objašnjava. „Kada se postigne gubitak od pet do deset odsto tjelesne težine, može se vidjeti značajan pad LDL-a.”

Važan dio kontrole holesterola jeste i ishrana, pa bi trebalo ograničiti unos zasićenih masti. One se nalaze u hrani poput peciva, crvenog i prerađenog mesa. Američko udruženje za srce preporučuje ograničavanje unosa zasićenih masti na najviše 13 grama dnevno u ishrani od 2.000 kalorija.

Takođe, povećajte unos vlakana. Ishrana bogata vlaknima može pomoći u održavanju nivoa holesterola pod kontrolom.

„Povećanje dnevnog unosa vlakana pokazalo je značajne koristi”, kaže dr Server. „To se može postići unosom rastvorljivih vlakana iz zobi, ječma i pasulja.”

Kada su potrebni lijekovi

Ponekad ishrana i fizička aktivnost nisu dovoljne. U tim slučajevima, kaže dr Server, možda je najbolje započeti terapiju lijekovima za snižavanje holesterola. Vaš ljekar je najbolji izvor informacija za određivanje strategije koja vam može pomoći, prenosi Index.

