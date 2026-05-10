Christian Schmidt podnio ostavku, poznato ko bi mogao biti novi visoki predstavnik?

Neočekivana odluka uoči izvještaja UN-u

Vijest o Schmidtovom povlačenju dolazi u trenutku kada se visoki predstavnik priprema za podnošenje redovnog 69. izvještaja Vijeću sigurnosti UN-a, zakazanog za 12. maj. Prema informacijama koje su prvo prenijeli njemački mediji, uključujući Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.), Schmidt je odlučio da završi svoju misiju u provođenju mirovnog procesa iz ličnih razloga.

Njegov mandat, koji je započeo 1. avgusta 2021. godine, ostat će upamćen kao jedan od najdinamičnijih i najkontroverznijih, obilježen čestom upotrebom Bonskih ovlasti, posebno u pogledu izmjena Izbornog zakona i rješavanja pitanja državne imovine.

Ko su mogući nasljednici?

Iako zvanična potvrda o nasljedniku još uvijek nije stigla iz Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC), u diplomatskim kuloarima se već duže vrijeme špekuliše o promjeni kursa.

Italijanski kandidat: Sve su glasnija nagađanja da bi novi visoki predstavnik mogao doći iz Italije, što bi označilo prvi put da ovu funkciju preuzima diplomata iz ove zemlje.

Glasine o zatvaranju OHR-a: S druge strane, dio međunarodne zajednice ponovo otvara pitanje implementacije programa “5+2” i eventualne transformacije OHR-a u Ured specijalnog predstavnika EU (EUSR), mada Schmidt u svom posljednjem izvještaju naglašava da ključne reforme još uvijek nisu provedene.

Šta dalje?

Očekuje se da će Christian Schmidt obavljati funkciju u tehničkom mandatu do završetka Općih izbora zakazanih za oktobar 2026. godine, kako bi se osigurala stabilnost izbornog procesa i implementacija novih tehnologija na biralištima.

