Policajac ubio bivšu suprugu i dvoje djece, pa sebi presudio: Kolege zatekle prizore koji su ih zgrozili

Policajac iz Francuske, star 40 godina, ubio je svoju bivšu suprugu i njihovo dvoje djece, a potom oduzeo i sebi život. Tragedija se dogodila na sjeveru zemlje, a prizor koji su zatekli njegovi kolege bio je, prema navodima medija, potresan.

Tužilaštvo je potvrdilo da su u kući pronađena četiri tijela, uključujući i djecu staru 9 i 13 godina. Alarm je podigla policajčeva djevojka, s kojom je bio u vezi oko mjesec dana, nakon što nije uspjela stupiti u kontakt s njim, iako su imali planirano putovanje za vikend,piše Avaz

Ona je ispričala da joj je rekao kako ide kod bivše supruge da pričuva djecu dok je ona na poslu. Navodno je i ubijena žena bila zaposlena u policiji.

Kada je patrola stigla na adresu, primijetili su automobil svoje kolegice parkiran ispred kuće. Vrata su bila zaključana, roletne spuštene, a na prozorima su uočili trag koji je ličio na rupu od metka.

Nakon što su nasilno ušli u kuću, zatekli su tijela svog kolege, njegove bivše supruge i dvoje djece. U objektu je pronađen i pištolj kojim je, prema prvim informacijama, izvršen zločin, a sumnja se da je riječ o službenom oružju.

– Istraga je u toku. Ne postoji istorija nasilja u porodici – saopćilo je tužilaštvo.

Facebook komentari