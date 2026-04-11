Dnevni horoskop za subotu, 11. april: Od finansijskih izazova do novih ljubavnih prilika

Ovan: Danas biste se mogli osjećati pomalo iscrpljeno zbog prethodnih pretjerivanja u hrani ili piću. Iskoristite dan za odmor, a na poslovnom planu vas očekuju važne odluke koje mogu donijeti neočekivane promjene.

Bik: Finansije su u fokusu – astrolozi savjetuju da “stegnete kaiš” i izbjegavate nepotrebne troškove. U ljubavi je stabilno, ali vam je potreban miran razgovor s partnerom.

Blizanci: Komunikacija vam je danas jača strana. Idealno je vrijeme za rješavanje starih nesporazuma s prijateljima ili kolegama. Budite otvoreni za nove ideje.

Rak: Danas se suočavate s istinom koju ste možda dugo izbjegavali. Ipak, ovo će vam donijeti olakšanje i osjećaj da skidate veliki teret s leđa. Odmorite se što više.

Lav: Na poslu bi moglo biti napeto. Partneri u pregovorima mogu biti nepopustljivi, što će od vas zahtijevati dodatno strpljenje i diplomatiju kako biste izbjegli stres. U ljubavi vas očekuju lijepe vijesti.

Djevica: Fokusirajte se na detalje i organizaciju. Dan je pogodan za završavanje zaostalih obaveza koje su vam stvarale pritisak. Zdravlje je stabilno, ali ne zanemarujte fizičku aktivnost.

Vaga: Balansiranje između porodičnih i poslovnih obaveza danas će biti izazov. Pokušajte pronaći sredinu i ne preuzimajte sve na svoja leđa. Večer posvetite sebi.

Škorpija: Osjećate više nego što pokazujete, što može dovesti do unutrašnje nervoze. Pokušajte kanalisati tu energiju kroz kreativnost ili razgovor s bliskom osobom.

Strijelac: Danas ste puni energije i optimizma. Odličan je trenutak za planiranje putovanja ili nekog novog poduhvata. Društveni život donosi zanimljive kontakte.

Jarac: Fokusirani ste na karijeru i dugoročne ciljeve. Vaš trud počinje da se primjećuje, ali nemojte forsirati stvari. Pustite da se procesi odvijaju prirodno.

Vodolija: Očekuje vas važan razgovor koji bi mogao promijeniti vaše trenutne planove ili perspektivu. Budite spremni na prilagođavanje i slušajte svoju intuiciju.

Ribe: Moguće su prolazne “crne misli” ili melanholija. Pokušajte se okružiti pozitivnim ljudima i izbjegavajte analiziranje prošlosti. Fokusirajte se na sadašnji trenutak.

