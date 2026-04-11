Velike gužve i hiljade odbijenih: “Novi sistem Entry/Exit podiže razinu sigurnosti na granicima”

Pomoćnik glavnog ravnatelja policije i načelnik Uprave za granicu Zoran Ničeno u Dnevniku HTV-a naglasio je kako novi sistem Entry/Exit značajno podiže razinu sigurnosti na granicama.

Ničeno ističe da novi sistem donosi kvalitativni iskorak u kontroli putnika.

-Dosadašnji sustavi provjeravali su zaštitne elemente putovnica, a ovaj sustav prikuplja i biometrijske podatke svake osobe. To znači da korištenje tuđih putnih isprava postaje nemoguće, rekao je.

Dodaje kako se sigurnost podiže na potpuno novu razinu:

“Diže se apsolutno sigurnost, ali i interoperabilnost sa svim ostalim sustavima gdje se dijele podaci o prikupljenoj biometriji”.

Sistem omogućuje usporedbu podataka s nacionalnim i europskim bazama.

– Podaci će se uspoređivati s drugim sustavima poput AFIS-a i NABIS-a, odnosno s bazama biometrijskih podataka prikupljenih u drugim situacijama, pojasnio je.

Takva razmjena informacija, dodaje, može pomoći i u kriminalističkim istragama za identificiranje osoba.

Mobilni uređaji za smanjenje gužvi

Na pitanje o gužvama na granicama, Ničeno priznaje da novi sistem zahtijeva dodatno vrijeme. Kontrola traje oko minute, 70 sekundi, ovisno o tome koliko je osoba vična korištenju uređaja, kaže.

Ističe kako su posebni izazovi na cestovnim prijelazima. Osobe moraju izaći iz vozila i obaviti skeniranje, što uzima određeno vrijeme, dodaje.

Policija planira ublažiti gužve korištenjem mobilnih uređaja i prilagodbom rada.

-Već sada koristimo mobilne uređaje, a dodatno ćemo ih primjenjivati tijekom vikenda i turističke sezone, kako na cestovnim prijelazima tako i u zračnim lukama, zaključio je Ničeno.

Osvrnuo se i na velike gužve na pojedinim prijelazima.

– Ne bih rekao da su gužve uzrokovane Entry/Exit sustavom. Na Bajakovu se čekalo oko tri sata, ali riječ je o petku prije pravoslavnog Uskrsa, kada su takva putovanja uobičajena, pojasnio je.

Hiljade odbijenih zbog prekoračenja boravka

Od početka primjene Entry/Exit sistema zabilježeni su milioni provjera putnika. Kako ističe Zoran Ničeno, do sada je kreirano više od milion dosjea i obavljeno više od tri miliona verifikacija, ali nisu svi putnici prošli kontrolu.

Samo jučer odbijen je 3261 ulazak, a glavni razlog je takozvani “overstay”, odnosno prekoračenje dopuštenog boravka u Europskoj uniji.

Novi sustav donosi i veću transparentnost jer putnici pri skeniranju mogu tačno vidjeti koliko im je dana još dopušteno boraviti u EU, što ranije nije bilo moguće bez dodatnih izračuna.

Pad ilegalnih prelazaka

Ističe da pritisak na granicama trenutno pada. Prošle godine zabilježeno je oko 16.400 nezakonitih prelazaka, što je 40 posto manje nego ranije, dok je ove godine do sada evidentirano 2135 prelazaka, odnosno oko 20 posto manje.

Napominje da su ti trendovi uvjetovani sezonom i vremenskim prilikama te da se s dolaskom toplijih dana može očekivati njihov porast. Policija, dodaje, kontinuirano prati situaciju kroz suradnju s Frontexom i na temelju analize rizika raspoređuje snage na granici.

Najavio je i početak primjene Pakta o migracijama i azilu od 12. juna, koji donosi značajne promjene u sistemu. Posebno ističe uvođenje obaveznih zadržavanja tražitelja azila do 12 sedmica, što bi moglo smanjiti broj ulazaka.

Facebook komentari