Ciklon Vaianu prijeti Novom Zelandu, građani napuštaju domove

Prema prognozama, nevrijeme će stići u nedjelju uz obilne padavine i vjetrove koji bi mogli dostići brzinu i do 130 kilometara na sat. Državna meteorološka služba navodi da će se oluja potom u ponedjeljak kretati zapadno od otoka Chatham Islands.

U subotu su vlasti u više područja proglasile vanredno stanje, dok je u gradu Whakatane, koji broji oko 37 hiljada stanovnika i nalazi se oko 430 kilometara od Wellingtona, naređena evakuacija.Građanima je savjetovano da se najmanje dva dana sklone iz svojih kuća. Upozoreni su na moguće klizišta, rast nivoa mora, valove koji bi mogli doseći visinu do 13 metara, kao i opasnost od poplava u priobalnim područjima.

Premijer Christopher Luxon istakao je u petak da bi ciklon mogao izazvati ozbiljnu štetu te apelovao na stanovništvo u ugroženim zonama da preduzme potrebne mjere opreza.

– Provjerite odvodne sisteme, obratite pažnju na svoje komšije i pripremite se za moguće prekide u snabdijevanju električnom energijom – poručio je putem društvene mreže X,pišu Vijesti

Dolazak ciklona Vaianu kod mnogih je probudio sjećanja na razornu oluju Gabrielle iz 2023. godine, koja je odnijela 11 života i prisilila hiljade ljudi da napuste svoje domove, ostavivši dubok trag kao jedna od najtežih prirodnih katastrofa u novijoj historiji zemlje.

