Sedmični horoskop od 13. – 19.04.: Proljetna regeneracija i novi ciljevi

Ovan: Početak sedmice donosi nalet energije. Idealno je vrijeme za pokretanje novih projekata. Sredinom sedmice obratite pažnju na komunikaciju s partnerom – izbjegavajte nagle reakcije.

Bik: Fokus je na stabilizaciji finansija. Moguć je neočekivan priliv novca ili povoljna vijest u vezi s dugoročnim ulaganjem. U ljubavi, vikend donosi romantične trenutke.

Blizanci: Vaša društvenost je na vrhuncu. Povezat ćete se s ljudima koji vam mogu pomoći u karijeri. Budite oprezni s informacijama koje dijelite; nisu svi dobronamjerni.

Rak: Osjećate potrebu za povlačenjem i unutrašnjim mirom. Iskoristite prvu polovinu sedmice za planiranje, a drugu za akciju. Porodični odnosi zahtijevaju više strpljenja.

Lav: Na poslu dominirate, ali pripazite da ne djelujete previše autoritativno. Vaše ideje će biti prihvaćene ako ih prezentujete s dozom diplomatije. Zdravlje: pazite na kičmu.

Djevica: Odlična sedmica za učenje i usavršavanje. Ako planirate neki ispit ili prezentaciju, zvijezde su na vašoj strani. U ljubavi se javlja osoba iz prošlosti.

Vaga: Finansijska pitanja koja su vas mučila konačno se rješavaju. Partner vam pruža veliku podršku. Krajem sedmice moguća je kraća putovanja ili izlet koji će vas osvježiti.

Škorpija: Partnerstva (poslovna i privatna) su u prvom planu. Kompromis je ključna riječ ove sedmice. Izbjegavajte ljubomorne scene i fokusirajte se na zajedničke ciljeve.

Strijelac: Fokusirani ste na svakodnevne obaveze i zdravlje. Pravo je vrijeme za uvođenje novih, zdravijih navika. Na poslu vas očekuje pohvala od nadređenih.

Jarac: Ovo je vaša sedmica za ljubav i kreativnost. Ako ste slobodni, očekujte zanimljivo poznanstvo. Zauzeti Jarčevi će uživati u harmoniji. Kreativni hobiji donose profit.

Vodolija: Dom i porodica su prioritet. Možda ćete se baviti renoviranjem ili rješavanjem imovinskih pitanja. Intuicija vam je izuzetno jaka, slušajte je kod važnih odluka.

Ribe: Mnogo kretanja, razgovora i telefonskih poziva. Bit ćete veoma zaposleni, ali i produktivni. Pazite na doku

