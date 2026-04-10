Tragedija u Mostaru: Radnik (49) poginuo nakon pada sa krova hale

U mostarskom naselju Bišće Polje u ponedjeljak, 6. aprila 2026. godine, dogodila se teška nesreća na radu u kojoj je smrtno stradao radnik.

Kako je za Hercegovina.info potvrdila glasnogovornica MUP-a HNK Ilijana Miloš, tokom izvođenja građevinskih radova radnik E. S. (1977.) pao je s krova hale.

Na mjesto događaja izašla je ekipa Hitne medicinske pomoći, ali dežurni ljekar mogao je samo konstatovati smrt.

Uviđaj su obavili policijski službenici Odjela kriminalističke policije uz nadzor dežurnog tužioca, a na terenu je bio i inspektor zaštite na radu.

Okolnosti ove nesreće bit će utvrđene nakon provedene istrage.

