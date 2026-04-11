Džeku u Beogradu dočekalo iznenađenje: Ono što mu se dogodilo ostavilo ga bez riječi

Edin Džeko pretrpio je povredu ramena u historijskoj utakmici protiv Italije u kojoj je Bosna i Hercegovina izborila plasman na Svjetsko prvenstvo, ali nove pretrage u Beogradu donijele su olakšanje – operacija nije potrebna, a situacija nije tako loša kao što se prvobitno činilo.Isprva se spominjalo slomljenje ključne kosti, što bi vjerovatno značilo višemjesečnu pauzu i propuštanje Mundijala. Džeko je već počeo s terapijom i oporavkom.Dok je boravio u beogradskom restoranu, osoblje je odlučilo iznenaditi kapetena bh. reprezentacije – na tanjuru s komadom torte čekala ga je posebna poruka: “Gdje god da igraš, tu smo mi od Zenice do Amerike! Sretno, Zmajevi!!!”

Džeko je fotografiju objavio na svom Instagram profilu. Kapeten Schalkea godinama je najveće ime bh. fudbala i igrač kojeg navijači posebno cijene – pa ne čudi što ga podrška prati i izvan granica Bosne i Hercegovine.

Najvažnije pitanje za bh. navijače sada je tempo oporavka. Mundijal u SAD-u, Meksiku i Kanadi ne čeka – a Zmajevi bez Džeke nisu isti tim. Prve vijesti iz Beograda ipak daju razloga za optimizam,piše Avaz

