Vance sletio u Islamabad, počinju pregovori s Iranom

Američki potpredsjednik JD Vance stigao je u Islamabad zajedno s američkom delegacijom, gdje bi danas trebali početi mirovni pregovorima sa Iranom, objavio je BBC.

U razgovoru će učestvovati i specijalni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner.Vance i njegov pregovarački tim krenuli su iz SAD-a za Pakistan jučer, a neposredno prije polaska potpredsjednik je rekao novinarima da se “raduje pregovorima”, ali je upozorio da SAD neće, ako Iran pokuša da ih “nadigra”, biti spremne na saradnju.

I predsjednik SAD-a Donald Trump obratio se novinarima prije polijetanja prema Charlottesvilleu u saveznoj državi Virginiji, komentirajući za danas najavljene pregovore.Na pitanje šta je poručio potpredsjedniku JD Vanceu prije odlaska u Islamabad, rekao je: “Poželio sam mu sreću.”

Trump je dodao da ne zna hoće li pregovori biti jednokratni ili će se nastaviti idućih sedmica.

“Ne treba vam plan B”, odgovorio je.

Objasnio je i što za njega znači dobar dogovor s Iranom. “Bez nuklearnog oružja”, rekao je, dodajući da smatra da je do promjene režima već došlo.

Govoreći o Hormuškom moreuzu, poručio je da će se “uskoro ponovno otvoriti”, ali i da SAD nije ovisan o njemu.

Na navode da bi Iran mogao naplaćivati prolaz brodovima kroz moreuz, odgovorio je: “Nećemo to dopustiti.”

