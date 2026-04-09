Stiže velika lova: 3 znaka obogatiće se na igrama na sreću do 16. aprila

Do 16. aprila astrološki aspekti nagoveštavaju posebnu naklonost sreće za tri znaka:

OVAN

Ovnovi će biti među glavnim favoritima, jer pojačana energija i samopouzdanje mogu da dovedu do brzih i iznenadnih dobitaka, posebno ako se oslanjaju na prvi impuls. Nije vreme za previše razmišljanja, već za akciju.

LAV

Lav takođe ulazi u period kada ga sreća prati, naročito kroz igre koje uključuju veće uloge ili nagrade. Postoji mogućnost da vam se posreći onda kada najmanje očekujete, pa čak i mali ulog može da donese lep dobitak.

STRELAC

Strelac ima naglašenu srećnu zvezdu ove nedelje, posebno kroz spontane odluke i situacije koje deluju kao slučajnost. Ako vas nešto vuče da pokušate, poslušajte taj osećaj, prenosi Novi.

