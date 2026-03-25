Zašto korištenje papirnih ubrusa nije preporučljivo za čišćenje određenih površina

Papirni ubrusi su mnogima prvi izbor za čišćenje svih površina, od masnih mrlja koje bi uništile omiljene krpe do prekrivanja hrane u mikrovalnoj kako bi se spriječilo prskanje.

Ipak, papirni ubrusi nisu uvijek najbolji izbor i mogu ostaviti sitne komadiće papira ili napraviti štetu na određenim površinama. Također, postoje površine na kojima ih ne biste trebali koristiti, piše Real Simple.

“Nikada ne preporučujem korištenje papirnih ubrusa na staklu ili ogledalima. Većina papirnih ubrusa napravljena je od drvenih vlakana koja se raspadaju dok brišete, ostavljajući tragove i sitne čestice”, kazala je stručnjakinja za čišćenje Jessica English.

Umjesto toga, preporučuje se korištenje kvalitetne krpe od mikrovlakana namijenjene staklu. Zbog gustoće vlakana, krpa hvata prašinu i upija sredstvo za čišćenje ravnomjerno, pa površina ostaje čista bez tragova ili ostataka vlakana.

Uz to, ekrani računara, tableta i telefona se lako zaprljaju otiscima prstiju pa ih je potrebno redovno čistiti. Ove osjetljive površine imaju posebnu zaštitu I zahtijevaju pažljivu njegu. Za čišćenje se preporučuje mekana krpa od mikrovlakana koja uklanja prašinu, masnoću i otiske bez ogrebotina. Posebni sprejevi i maramice sigurne za ekrane su također opcija, posebno za velike mrlje.

“Papirni ubrusi su pregrubi i previše suhi za drvene površine. Vlakna mogu napraviti ogrebotine na lakiranim premazima, a u kombinaciji s raspršivačima mogu ostaviti tragove ili neujednačene ostatke”, navela je.

