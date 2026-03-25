Sreću s novcem imaće sve do juna, ova 4 znaka privlače finansijski uspjeh gotovo bez napora

Sada kada je retrogradni Jupiter konačno završio, četiri horoskopska znaka privlače velike prilike i finansijski uspjeh od sada pa do juna 2026. godine. Jupiter je planeta sreće i ekspanzije, a ovi znakovi posebno profitiraju od njegovog direktnog kretanja u znaku Raka.

Jupiter direktno u Raku je „zaista dobra stvar“, objasnio je astrolog Kodi Springer, dodajući da se naredni mjeseci „osjećaju kao rast, istraživanje, ekspanzija, uspjeh i prilike“.

Iako su ovi znakovi možda imali težak period dok je Jupiter bio retrogradan, sada se situacija okreće nabolje. Do kraja juna 2026. godine, kada Jupiter ulazi u Lava, mnogi će osjetiti napredak gotovo bez napora.

1. Bik – novac kroz posao i prodaju

Bikovi, navikli ste na stabilnost i sreću s novcem, pa vam period retrogradnog Jupitera nije bio lak. Međutim, sada se stvari mijenjaju. Prema riječima astrologinje Kamile Redžine, očekuju vas velike prilike i finansijski uspjeh u narednim mjesecima.

Tokom ovog perioda, „novac dolazi kroz posao, prodaju i vidljivost“. Bilo da je riječ o društvenim mrežama ili konačnom priznanju za trud na poslu, vaš život bi mogao postati znatno bolji. Ovo se posebno odnosi na poslove u marketingu, tehnologiji, obrazovanju i svim oblastima gdje možete biti kreativni i primijećeni.

2. Blizanci – snažan finansijski zamah

Blizanci, kako je Jupiter bio retrogradan u vašoj drugoj kući prihoda, moguće je da ste imali poteškoća s finansijskom stabilnošću i više troškova nego prihoda.

Sada se to mijenja. Do juna 2026. godine ulazite u period snažnog finansijskog zamaha. Prema riječima astrologa, ovo je jedna od najjačih energija za rast novca – stvari koje su bile blokirane konačno kreću naprijed.

Obratite pažnju na nove prilike i zapisujte ideje, jer jedna poslovna ideja može naglo donijeti uspjeh. Također, mogu se pojaviti i novi izvori prihoda.

3. Djevica – uspjeh kroz ljude i internet

Djevice, privlačite finansijski uspjeh kroz mreže, prijateljstva i internet. Razlog je to što Jupiter aktivira vašu 11. kuću dobitaka i prilika kroz zajednice i grupe.

Ako ste se povukli tokom zime, sada je pravo vrijeme za druženje i povezivanje. Kako Jupiter ide direktno, tok prihoda može se brzo proširiti.

Ovo je jedan od najmoćnijih astroloških položaja za velike dobitke, koji se javlja samo jednom u 12 godina – zato ga iskoristite maksimalno.

4. Vaga – novac kroz zajedničke resurse i investicije

Vage, Jupiter se kreće direktno kroz vašu osmu kuću, koja je povezana s finansijama, investicijama, podrškom drugih i iznenadnim dobicima.

To znači da imate sreće s novcem i da privlačite prilike kroz zajedničke resurse i ulaganja sve do juna 2026. godine.

Nemojte se iznenaditi ako vam novac dolazi iz neočekivanih izvora – bilo kroz pomoć drugih ljudi, zakasnjele isplate ili uspješne investicije. Finansijski dobitci mogu dolaziti i mimo vaše redovne plate, prenosi Novi.

