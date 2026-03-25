Hezbolah odbija pregovore s Izraelom. “To bi bila kapitulacija”

HEZBOLAH je danas odbio mogućnost bilo kakvih pregovora “pod vatrom” s Izraelom, koji nastavlja s napadima na uporišta te proiranske skupine u Libanonu. Prema novim podacima Ministarstva zdravstva objavljenima danas, u izraelskim napadima od 2. ožujka poginulo je 1094 ljudi, uključujući 121 dijete, dok je više od 3000 ranjeno, a više od milijun raseljeno.

U priopćenju koje je prenijela televizija Hezbolaha, vođa skupine Naim Kasem ustvrdio je da su bilo kakvi pregovori “pod vatrom” s Izraelom zapravo “kapitulacija”, dok libanonske vlasti pozivaju na razgovore s neprijateljskom zemljom. Zatražio je od libanonskih vlasti da povuku odluku o, kako kaže, “kriminalizaciji” vojnog djelovanja njegove formacije, koju je Beirut odlučio zabraniti početkom ožujka.

Hezbolah tvrdi da je izveo nekoliko napada na izraelsku vojsku koja napreduje u graničnom pojasu, dok je Izrael danas ujutro ponovno gađao južna predgrađa Beiruta i jug zemlje. Proiranska formacija navodi da je napala izraelske snage “u graničnim mjestima Nakura i Kavzah”, kao i nekoliko lokacija duž granice “s više od 100 raketa”.

Izrael je jučer naredio evakuaciju

Skupina je također preuzela odgovornost za niz napada na mjesta na sjeveru Izraela, prije svega Kirjat Šmonu, u kojima prema izraelskim vlastima nije bilo žrtava. Izraelski ministar obrane Israel Katz objavio je jučer da izraelske snage “manevriraju unutar libanonskog teritorija kako bi zauzele isturenu liniju obrane” sve do rijeke Litani, udaljene oko 30 kilometara od granice.

Istodobno, izraelsko zrakoplovstvo izvelo je noćni napad na južno predgrađe glavnoga grada. Izrael je jučer naredio stanovnicima sedam četvrti tog predgrađa, koje smatra uporištem Hezbolaha, da se evakuiraju zbog planiranih vojnih akcija.

U Nabatijehu, na jugu zemlje, dva spasioca u uniformama koji su se vozili na skuteru ubijena su jučer u izraelskom napadu, objavilo je danas libanonsko Ministarstvo zdravstva. Time se broj libanonskih medicinskih djelatnika koje je ubio Izrael popeo na 42. Ministarstvo je u priopćenju osudilo “namjerno ometanje spasilačkih operacija i flagrantno kršenje međunarodnog humanitarnog prava”.

Izraelska vojska priopćila je danas ujutro da je napala “zapovjedno središte” Hezbolaha u južnom predgrađu, kao i benzinske crpke tvrtke Al-Amana, za koje tvrdi da pripadaju pokretu i da ga financiraju. Izrael je također objavio da je tijekom kopnene operacije na jugu Libanona “demontirao zapovjedna središta Hezbolaha” i skladište oružja te ubio “nekoliko” boraca te formacije,piše Index

U drevnom gradu Tiru, dvadesetak kilometara od izraelske granice, oko 20.000 ljudi, od kojih su oko 15.000 izbjeglice iz okolnih sela, smješteno je u kršćanskoj četvrti (jedinoj koja je još pošteđena udara) i u nekoliko škola. “Nećemo napustiti svoju zemlju, naša su srca ovdje”, kaže Halil, jedan od onih koji su odlučili ostati u gradu, koji je sada gotovo odsječen od ostatka zemlje.

“Stotine tisuća stanovnika južnog Libanona koji su evakuirani na sjever neće se vratiti južno od Litanija sve dok sigurnost stanovnika sjevera Izraela ne bude zajamčena”, upozorio je danas izraelski ministar obrane.

