Uz hitmejkere do uspjeha: Almin Džanković debitantskim singlom skrenuo pažnju

Već debitantskim singlom „Još si mi so na rani“, iza kojeg stoje provjereni autori brojnih hitova Suad Jukić Šule i Milan Miletić, ovaj talentovani izvođač uspio je skrenuti pažnju javnosti i napraviti ozbiljan iskorak na sceni.

– Svaki početak je težak, ali meni je bilo mnogo lakše jer sam od samog starta imao podršku dva vrhunska profesionalca. Suad Jukić Šule bio je uz mene od prvog dana i pomagao mi da uočim i ispravim greške. Zajedno smo krenuli u ovu priču, a sada je došlo vrijeme za moju prvu pjesmu. Posebna mi je čast što se upravo mojim singlom „Još si mi so na rani“ produkcijska kuća „In Takt“ vraća na scenu nakon deset godina – kaže Džanković.

Ne krije zadovoljstvo ni saradnjom s Milanom Miletićem, autorom koji potpisuje brojne hitove za regionalne zvijezde poput Peđe Jovanovića, Saše Matića, Marije Šerifović i Jelene Rozge.

Vizuelnu priču pjesme upotpunio je spot koji potpisuje Edis Macić sa svojim timom, a sniman je na atraktivnim lokacijama Kanarskih otoka.

– Snimanje spota bilo je zaista posebno i nezaboravno iskustvo. Energija, lokacije i cijela ekipa učinili su da sve izgleda baš onako kako smo zamislili – dodaje mladi pjevač.

Džanković je publici u Bosni i Hercegovini i regionu već poznat po učešću u muzičkim takmičenjima, gdje je pokazao svoj talenat i stekao dragocjeno iskustvo.

– Ljubav prema muzici rodila se još u osnovnoj školi, kada je prvi put prepoznat moj talenat za pjevanje. Već tada sam znao da je to put kojim želim ići. Sa 16 godina prijavio sam se na „Zvezde Granda“, gdje sam stekao svoje prvo veliko scensko iskustvo. Iako sam bio mlad i neiskusan, to mi je mnogo značilo za dalji razvoj – kroz taj proces sam učio, gradio samopouzdanje i upoznao kako funkcioniše muzička scena.

Ističe i nastupe na Ilidžanskom festivalu kao važan korak u karijeri.

– Imao sam priliku da dva puta učestvujem na Ilidžanskom festivalu, a posebno mi znači nagrada publike koju sam tada osvojio. To mi je bila dodatna potvrda da sam na pravom putu – kaže 22-godišnji pjevač.

Nakon toga nastavio je raditi na sebi, nastupati i usavršavati svoj stil kroz brojne nastupe i festivale, gradeći put ka ozbiljnoj muzičkoj karijeri

