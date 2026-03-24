Novi detalji stravičnog napada kod Mostara: Vozilo koje je korišteno registrovano na obrt u Donjoj Jasenici

Objavljeno prije 1 sat

Još uvijek nepotvrđene informacije do kojih je došao portal Vijesti.ba govore da su maskirani napadači izašli iz vozila Caddy

Još uvijek nepotvrđene informacije do kojih je došao portal Vijesti.ba govore da su maskirani napadači izašli iz vozila Caddy

Jutros je u naselju Potoci kod Mostara došlo do velikih nereda za koji se, kako se i očekivalo, ispostavilo da su navijački.

Prema nezvaničnim informacijama u njima su učestvovali navijači Zrinjskog, Ultrasi, koji su napali navijače Veleža, koji su kretali na put za Sarajevo, odakle su trebali letjeti za Vels da pruže podršku našoj reprezentaciji u susretu baraža.

Još uvijek nepotvrđene informacije do kojih je došao portal Vijesti.ba govore da su maskirani napadači izašli iz vozila Caddy koje je registrovano na jedan obrt u Donjoj Jasenici, naselju južno od Mostara.Kako je za “Avaz” izjavila Ilijana Miloš, glasnogovornica Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, povrijeđena osoba je prevezena u Kantonalnu bolnicu “Dr. Safet Mujić” u Mostaru.

Naglasila je da se za počiniocima intenzivno traga te da su poduzete sve neophodne mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja,piše Avaz


