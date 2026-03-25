Teheran odbacio američki plan o okončanju rata i postavio svojih pet uvjeta za završetak sukoba

Iran je odbacio američki plan za okončanje rata protiv Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, nakon što je Vašington dostavio dokument od 15 tačaka kao prijedlog za završetak sukoba koji je ušao u četvrtu sedmicu, objavila je iranska Press TV.

Prema riječima neimenovanog iranskog zvaničnika, Teheran ne želi dozvoliti američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Donald Trump) da određuje trenutak završetka rata.

– Iran će zaustaviti rat kada odluči da to uradi i kada se naši uslovi ispune – rekao je.

Naglasio je da će Iran nastaviti s odbranom zemlje, ali i s napadima na neprijateljske države.

Prema istom izvoru, Vašington je inicirao otvaranje pregovora o okončanju sukoba, ali su predloženi američki uslovi ocijenjeni kao “neprihvatljivi i pretjerani”.

Pet ključnih uvjeta

Kao odgovor, Teheran je iznio pet ključnih uvjeta koje traži za prekid rata: potpuna obustava napada na Iran; uspostavljanje mehanizama koji bi spriječili ponavljanje napada; garantovana i jasno definisana isplata ratne štete; prekid sukoba na svim frontovima, uključujući i oružane grupe u regionu; te međunarodno priznanje da isključivo Iran ima suverenitet nad Hormuškim moreuzom.

Iranski zvaničnici navode da se ovi uvjeti nadovezuju na ranije zahtjeve iznesene tokom pregovora u Ženevi krajem februara, prije početka američko-izraelskih napada na Iran,piše Avaz

Također je istaknuto da su poruke o iranskim uvjetima za prekid vatre prenesene svim državama koje su izrazile spremnost da posreduju u ovom sukobu.

– Prije ispunjenja uslova neće biti pregovora. Kraj rata će se desiti kada Iran odluči, a ne kada je Tramp to zamislio – poručio je iranski zvaničnik za Press TV.

