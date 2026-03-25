Sladić se oglasio o obilnom snijegu koji stiže: Do kad će trajati padavine?

Prema njegovim riječima, već u srijedu navečer nad Đenovskim zaljevom formirat će se područje niskog zračnog pritiska s pripadajućim hladnim frontom, koji će zahvatiti našu zemlju.

Dolazak fronta

Kako pojašnjava Sladić, ovaj sistem će se premještati prema Jadranskom moru, donoseći najprije pojačan južni i jugozapadni vjetar, uz priliv toplog i vlažnog zraka sa Mediterana.

Istovremeno, sa sjeverozapada će nadirati hladan zrak polarnog porijekla, što stvara idealne uslove za intenzivnije padavine.

“Topli zrak se potiskuje u više slojeve atmosfere, a zamjenjuje ga hladni, što dovodi do jačih padavina”, naveo je Sladić.

Kiša prelazi u snijeg

Promjena vremena bit će nagla i izražena, uz značajan pad temperature. Već u četvrtak prije podne, usljed sudara toplog i hladnog zraka, očekuje se jaka kiša koja će brzo prelaziti u susnježicu i snijeg.

Na planinskim prijevojima padat će gust snijeg, uz jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar koji će stvarati snježne vijavice.

“Možemo očekivati veće poteškoće u odvijanju saobraćaja preko planinskih prijevoja. Ukoliko neko planira putovanje, ne treba kretati bez zimske opreme ni pod koju cijenu”, upozorio je Sladić.

Padavine i u petak

U nižim krajevima u početku će padati kiša, ali će s dolaskom noći i daljnjim prodorom hladnog zraka i u centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima kiša prelaziti u susnježicu i snijeg.

Padavine će se nastaviti i tokom petka, kada se očekuje zadržavanje ciklone nad regionom, uz pojačano strujanje vlažnog zraka. Najviše padavina prognozira se u centralnim i istočnim planinskim predjelima, kao i prema sjeveroistočnoj Bosni.

Temperatura ispod prosjeka

Zbog osjetnog zahlađenja, temperature zraka bit će niže od prosjeka za ovo doba godine. U područjima iznad 400 metara nadmorske visine padavine će uglavnom biti u obliku susnježice i snijega, dok će u nižim krajevima dominirati kiša i susnježica.

Građanima se savjetuje oprez, posebno vozačima koji planiraju putovanja preko planinskih dionica, gdje se očekuju otežani uslovi i zimski ambijent, prenosi Novi.

