Iran raketira Izrael i ismijava Trumpa, pogledajte sliku koju je objavio

IRAN je danas ispalio niz projektila na Izrael, dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da su održani “vrlo dobri i produktivni” razgovori čiji je cilj obustaviti rat koji su pokrenule Sjedinjene Države i Izrael, a sada bjesni Bliskim istokom.



Tri visoka izraelska dužnosnika, koji su željeli ostati anonimni, rekli su da se Trump činio odlučnim u nakani da se postigne dogovor, ali kako smatraju vrlo malo vjerojatnim da će Iran pristati na američke zahtjeve u bilo kojem novom krugu pregovora.Nakon Trumpove objave o održanim razgovorima na platformi Truth Social u ponedjeljak, Iran je objavio da nisu održani nikakvi razgovori.

Iransko veleposlanstvo u Južnoafričkoj Republici na X-u je objavilo sliku na kojoj se vidi ružičasti dječji volan postavljen u automobilu ispred suvozačeva sjedala, čime se očito ismijava Trumpova zamisao plasirana novinarima po kojoj može kontrolirati plovni put Hormuškog tjesnaca zajedno s iranskim vrhovnim vođom.Od izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, koji je razgovarao s Trumpom manje od 48 sati prije nego što su njihove zemlje započele rat, očekuje se da pozove dužnosnike za sigurnost na razgovor o Trumpovoj ponudi o sporazumu s Iranom, rekla su dva visoka izraelska dužnosnika.

Pakistanski dužnosnik je kazao da bi se izravni razgovori mogli održati ovaj tjedan u Islamabadu.

U Iranu raste utjecaj Revolucionarne garde

Tajnikom najvišega iranskog sigurnosnog tijela imenovan je bivši zapovjednik elitnih snaga, koji je izravno odgovoran vrhovnom vođi ajatolahu Modžtabi Hameneiju, što je znak sve većeg utjecaja Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC),

Mohamad Baker Zolkadr je na mjestu šefa Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti zamijenio Alija Laridžanija, koji je prošli tjedan ubijen u izraelskom napadu, no nije se očekivalo da će preuzeti Laridžanijevu ulogu ključnog i utjecajnog posrednika.

SAD i Izrael pokrenuli su napade na Iran 28. veljače nakon što su rekli da nisu uspjeli postići dovoljno velik napredak u pregovorima čija je svrha okončanje iranskoga nuklearnog programa, iako je posrednik Oman rekao da je postignut znatan napredak.

Od tada je Iran napao zemlje u kojima se nalaze američke vojne baze, udario po ključnoj energetskoj infrastrukturi u Zaljevu i učinkovito zatvorio Hormuški tjesnac, kojim se prevozi petina svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina.

I Izrael provodi zasebnu operaciju protiv militanata Hezbolaha koji podupiru Iran, a Izrael su napali iz Libanona u znak podrške Iranu.

Sukob ne jenjava

Unatoč diplomatskim signalima iz Washingtona nema znakova jenjavanja sukoba ni u Perzijskom zaljevu ni u Libanonu.

Ministar obrane Israel Katz rekao je da sada planiraju okupirati južni Libanon do rijeke Litani, što je oko desetine zemlje. Kazao je da u područjima u kojima vlada “teror” ne smije biti ni naseljenih domova ni stanovništva, što je očita aluzija na Hezbolah.

Libanonska oružana grupa Hezbolah borit će se kako bi spriječila izraelske trupe da okupiraju južni Libanon, rekao je u utorak za Reuters jedan od glavnih zakonodavaca skupine Hasan Fadlalah te dodao da bi takva okupacija predstavljala “egzistencijalnu prijetnju” za Libanon kao državu.

Iransko vojno vodstvo u utorak je isključilo kompromis ili kapitulaciju u aktualnom ratu sa Sjedinjenim Državama i Izraelom.

“Moćne iranske oružane snage nepokolebljivo će braniti suverenitet zemlje i nastaviti ovim putem do konačne pobjede”, rekao je Ali Abdolahi Aliabadi, glasnogovornik vrhovnoga iranskog vojnog zapovjedništva, prenose državni mediji. Aliabadi je zapravo načelnik iranskoga glavnog stožera. Zapovijeda središnjim stožerom Hatam-al Anbija, tijelom odgovornim za operativne zapovijedi u ratnim vremenima.

Zračna uzbuna u Tel Avivu

Iranske rakete aktivirale su sirene za zračnu uzbunu u najvećemu izraelskom gradu, Tel Avivu, gdje je pogođena višekatnica. Nije još u potpunosti jasno je li štetu prouzročio izravan pogodak ili krhotine od presretanja.

Izraelska vatrogasna i spasilačka služba izvijestile su da tragaju za civilima zarobljenima u jednoj zgradi. Izraelska vojska objavila je da su njihovi borbeni zrakoplovi u ponedjeljak izveli širok val napada na središte Teherana, ciljajući ključne zapovjedne centre, što uključuje i objekte povezane s obavještajnom službom IRGC-a i ministarstvom obavještajnih poslova.

Vojska je izvijestila da je tijekom noći pogodila više od 50 ostalih ciljeva, među kojima su skladišta i mjesta za lansiranje balističkih raketa. Iranska novinska agencija Nournews izvijestila je da su u čitavom Teheranu aktivirani sustavi protuzračne obrane, dok su se eksplozije istodobno mogle čuti u više dijelova glavnoga grada.

Pritom je poginulo najmanje osmero ljudi, a 28 ih je ranjeno u napadu na stambeni dio Tabriza, grada od 1,7 milijuna stanovnika na sjeverozapadu Irana, rekao je pokrajinski direktor za upravljanje krizama za novinsku agenciju Tasnim.

Ujedinjeni Arapski Emirati su izvijestili da su presreli pet balističkih projektila i 17 dronova koji su dolazili iz smjera Irana. Trump je u ponedjeljak rekao da na pet dana odgađa plan napada na iranske elektrane, osim ako se ponovno ne otvori Hormuški tjesnac.

Iran je obećao da će na takve napade odgovoriti protunapadima po infrastrukturi američkih saveznika na Bliskom istoku.

Iran negira pregovore sa Sjedinjenim Državama

Trumpovo povlačenje povećalo je cijene dionica, a cijene nafte naglo snizilo na cijenu manju od 100 dolara po barelu, što je nagli preokret na tržištu, a prouzročile su ga njegove prijetnje izgovorene tijekom vikenda i iranska reakcija da će na to odgovoriti. No sve je palo u vodu u utorak nakon što je moćni iranski predsjednik parlamenta Mohamad Baker Kalibaf, sugovornik s iranske strane rekao da nisu održani nikakvi razgovori, nazvavši informacije “lažnim vijestima”, kako se doznaje od neimenovanog izraelskog dužnosnika i još dvaju izvora upoznatih s tim pitanjem.

Trump je novinarima rekao da su njegov posebni izaslanik Steve Witkoff i zet Jared Kushner, koji su pregovarali s Iranom prije rata, razgovore vodili s visokim iranskim dužnosnikom do večernjih sati u nedjelju i da će nastaviti u ponedjeljak.

Europski dužnosnik je kazao da, premda nije bilo izravnih pregovora između dviju zemalja, Egipat, Pakistan i zemlje Perzijskog zaljeva prenose poruke.

Pakistanski dužnosnik je rekao kako se očekuje da će se američki potpredsjednik J. D. Vance, kao i Witkoff i Kushner, ovaj tjedan sastati s iranskim dužnosnicima u Islamabadu, nakon telefonskog razgovora Trumpa i načelnika pakistanskih obrambenih snaga Asima Munira,piše Index

