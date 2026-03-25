Šta se događa s vašim tijelom kada ste svaki dan izloženi sunčevoj svjetlosti

Kako navodi Health, većina stručnjaka preporučuje 5 do 30 minuta izlaganja sunčevoj svjetlosti barem dva puta sedmično. Istraživanja o tome koliko sunčeve svjetlosti je ljudima potrebno, posebno bez kreme za sunčanje, trenutno su pomiješana.

Neki istraživači kažu da je 5 do 30 minuta izlaganja suncu između 10 i 16 sati, barem dva puta sedmično, bez kreme za sunčanje, idealno za poticanje sinteze vitamina D.

Međutim, Američka akademija za dermatologiju ne savjetuje izlaganje kože suncu bez kreme za sunčanje i naglašava da ne postoji siguran nivo izlaganja suncu.

Slično tome, Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) kažu da sunčeve UV zrake mogu oštetiti vašu kožu za samo 15 minuta.

Razgovarajte sa stručnjakom koji je upoznat s vašim zdravstvenim stanjem i medicinskim potrebama. Zajedno možete odlučiti šta je pravo za vas.

Koji faktori utječu na vaše potrebe za sunčevom svjetlošću

Vaš ukupni nivo vitamina D, medicinsko stanje, dob, geografski položaj i ten kože mogu utjecati na to koliko sunca vam je potrebno.

Na primjer, što više melanina (tvari koju vaše tijelo proizvodi kako bi dodalo pigment vašoj koži i kosi) imate u koži, to je vašoj koži teže proizvesti vitamin D iz sunčeve svjetlosti.

Ljudi tamnije puti obično imaju niže nivoe vitamina D od ljudi svjetlije puti, a ljudima s tamnijim tonovima kože obično je potrebno više vremena na suncu kako bi iskoristili prednosti vitamina D.

U međuvremenu, druga studija je otkrila da bi 90 posto bijelaca trebalo otprilike 30 minuta podnevnog ljetnog sunca tri puta sedmično kako bi postigli dovoljnu količinu vitamina D.

Općenito govoreći, osobe sa svjetlijom kožom imaju veći rizik od oštećenja kože, stoga zdravstveni djelatnici i istraživači preporučuju da osobe sa svjetlijom kožom provode manje vremena na suncu.

Istraživači preporučuju maksimalno vrijeme provedeno na suncu na temelju tona kože.

Tip kože Maksimalno vrijeme na suncu

Vrlo svijetla koža – 10 minuta

Svijetla koža – 20 minuta

Svijetla ili svijetlosmeđa koža – 30 minuta

Maslinasta ili svijetlosmeđa koža – 50 minuta

tamnosmeđa koža – više od 60 minuta

Tamnosmeđa ili crna koža – više od 60 minuta

Zašto biste trebali biti na sunčevoj svjetlosti?

Osim što ima sposobnost pojačavanja vitamina D, sunce može, između ostalog, pomoći u regulaciji sna i poboljšanju raspoloženja.

Podiže raspoloženje

Ne samo da se svjetlost koristi za liječenje različitih vrsta depresije, poput sezonskog afektivnog poremećaja, već izlaganje sunčevoj svjetlosti može smanjiti i vjerovatnost razvoja depresije.

Reguliše san

Dovoljna količina sunčeve svjetlosti također može regulisati hormone u vašem tijelu koji utječu na vaš cirkadijalni ritam, unutarnji sat vašeg tijela.

Vaš cirkadijalni ritam je najosjetljiviji na sunčevu svjetlost otprilike sat vremena nakon buđenja ujutro i otprilike dva sata prije spavanja.

Osim toga, izloženost svjetlu ujutro vjerovatno će vam olakšati zaspati noću i pomoći vam da ostanete budni tokom dana. Također, može povećati produktivnost rada.

Može sniziti krvni pritisak

Izlaganje sunčevoj svjetlosti može pomoći u snižavanju krvnog pritiska. Nedovoljno sunčeve svjetlosti također može biti faktor rizika za hipertenziju ili visoki krvni pritisak.

Kada sunčeva svjetlost dodirne vašu kožu, spoj nazvan dušikov oksid oslobađa se u krvne žile. Taj proces može pomoći u snižavanju krvnog pritiska i u konačnici smanjiti rizik od srčanog i moždanog udara.

Može pomoći u mršavljenju

Iako su istraživanja ograničena, može postojati veza između više sunčeve svjetlosti i gubitka težine. Masne stanice ispod gornjeg sloja kože osjetljive su na sunčeve zrake i smanjuju se kada su izložene suncu.

Istraživači nagađaju da bi to mogao biti razlog zašto ljudi imaju tendenciju debljanja tokom zimskih mjeseci ili u sjevernim područjima s malo sunčeve svjetlosti, ali potrebna su dodatna istraživanja kako bi se to potvrdilo.

Savjeti za sigurno izlaganje sunčevoj svjetlosti

Kada je riječ o redovitom izlaganju sunčevoj svjetlosti, razgovarajte sa svojim ljekarom o tome šta je pravo za vas. Ako provodite više vremena na suncu, evo nekoliko stvari koje možete učiniti kako biste zaštitili svoju kožu i ostali sigurni.

Nosite zaštitnu odjeću i sunčane naočale kako biste smanjili rizik od opeklina od sunca.

Nanesite kremu za sunčanje i ponovno nanosite proizvod svaka dva sata.

Provjerite UV indeks kako biste izbjegli pretjerano izlaganje sunčevoj svjetlosti.

Koji su rizici prekomjernog izlaganja suncu

Prekomjerno izlaganje suncu može dovesti do preranog starenja ili bora, sunčanih pjega i raka kože.

Provođenje puno vremena na suncu tokom vrućeg dana također povećava rizik od bolesti povezanih s toplinom poput toplinskog udara, toplinske iscrpljenosti, opeklina od sunca i dehidracije. Poduzmite mjere opreza kako biste zaštitili kožu i dobro je hidratizirali ako planirate biti na suncu.

Facebook komentari