SEDMIČNI HOROSKOP od 16.3. do 22.3. – Najsretniji znakovi će biti Ovan, Rak, Jarac

Ovan

LJUBAV: U ljubavnom životu bit ćete fokusirani na svako dnevnicu. Nećete imati velike prohtjeve, nego dapače, bit ćete skromniji više nego inače. Oni koji su još sami ljubav će potražiti na običnim mjestima i bez pritiska da je moraju naći. To će biti opuštajuće.

KARIJERA: Plodovi vaših napora polako izlaze na vidjelo, no ima još dosta toga što treba napraviti. Ipak, sve je više zadovoljstva pa i napredovanja. Oni čiji je posao managerskog karaktera bit će pohvaljeni. Svi će imati volje za rad.

ZDRAVLJE&SAVJET: Mali problemi s mladima. Nasmijte ih.

Bik

LJUBAV: Možete očekivati kvalitetne ljubavne dane. Ako je zapelo između vas i partnera, sad ćete se oboje otvoriti i opet početi nalaziti zajednički jezik. Bit će još povremenih neprimjerenih ponašanja, ali to će biti zanemarivo u usporedbi s onim što je prošlo.

KARIJERA: Do nedavno ste samo maštali o nekim poslovnim potezima, a sada ćete imati vremena sve to osmisliti i razraditi. Istovremeno ćete se malo više pozabaviti i pitanjima ulaganja. Naći ćete način kako zatvoriti jednu financijsku konstrukciju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Male peripetije s dokumentima.

Blizanci

LJUBAV: Bit ćete spremniji za nove ljude i nova poznanstva, ali i dalje postoji mogućnost provokacija, pa i rasprava koje vam ne idu na ruku. Radi se o tome da trebate paziti kako komunicirate. Zato se ne zalijećite. Budite taktični i uviđavni.

KARIJERA: Nastavit ćete tihu diplomatsku strategiju, a ono što dogovorite, provodit ćete u djelo odmah. Tako će se izmjenjivati dva tila rada: jedan tiši, a drugi dinamičniji. Vi ćete e bez problema prilagođavati čas jednom, čas drugom.

ZDRAVLJE&SAVJET: Poradite na svojoj kondiciji.

Rak

LJUBAV: Sve ćete se više baviti onim unutrašnjim, premda nećete zanemariti društvo. Ipak, što se emocija tiče, proradit će vaša introvertirana faza koja je zaista rijetka. Neki će ljubomorno čuvati svoju ljubav i neće je pokazivati nikome.

KARIJERA: Sve ćete se bolje povezivati s ljudima iz struke koji nisu iz mjesta gdje vi radite. Neki će dobiti priličnu količinu informacija kroz koje će proširiti svoja znanja i uspostaviti nove potencijalne suradnje. Bit ćete suradnik otvoren za sve.

ZDRAVLJE&SAVJET: Moguć je posjet naporne rodbine.

Lav

LJUBAV: Ako čeznete za ljubavlju u svojoj samoći, malo bolje pogledajte osobe iz svoje radne sredine. Jedan mail ili telefonski poziv mogao bi vam donijeti vrlo ugodno poznanstvo, a kasnije možda i nešto više. Oni koji već jesu u vezama uživat će u svojoj svakodnevici.

KARIJERA: Niste potpuno svjesni svojih mogućnosti. Od vas se očekuje više i bolje zato što ste za to sposobni. Potrudite se odraditi ono što morate, a onda se posvetite onom što želite. Tako ćete napredovati na stabilan i siguran način. To je vaš stil.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne budite preskromni.

Djevica

LJUBAV: Ovih dana vi ćete biti jako zanimljivi drugima, te u svakom trenutku spremni za razgovore. Mnogi će razvijati svoju društvenu crtu. Ako već jeste u vezi, ona bi se trebala poboljšati, a partner će biti sklon više se vezati za vas. Samci će često izlaziti.

KARIJERA: Kako tjedan bude odmicao, vama će postajati sve jasnije da se vaši poslovi dugoročno počinju stabilizirati. Ova spoznaja potaknut će vas na razvoj novih planova. Ipak, nedostajat će vam energije da ih odmah ostvarite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne ulazite u rasprave s nadređenima.

Vaga

LJUBAV: Bit ćete aktivni u stvaranju kontakata, pa ako ste još sami, mogli biste nekoga upoznati. Barem za ugodan razgovor uz kavu. Neki će potrošiti više od planiranog kako bi impresionirali dragu im osobu. Ipak, kad sve zbroje, bit će zadovoljni.

KARIJERA: Uvidjet ćete da se umarate, te da vam treba dva put više vremena za obaviti stvari koje inače obavljate brže. Zato je potrebno pažljivo isplanirati radne sate i ekonomizirati sa svojim snagama. Vi to dobro znate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Redovno se odmarajte i dovoljno spavajte.

Škorpion

LJUBAV: Vaš ljubavni život nastavit će se razvijati dobro. Bit ćete zadovoljni postignutim. Oni koji su još sami izlazit će bez pritiska da se nešto mora dogoditi. Bit će zabavljanja, ali i ugodnih doživljaja u ozračju vlastitog doma. Jedan opušten privatni tjedan.

KARIJERA: Radni tjedan bit će šaren. S jedne strane, jedva ćete čekati da se izrazite i pokažete što sve možete, no s druge strane, o nekim temama bit će mudrije šutjeti ili ih odgoditi. Najbolje će proći oni koji će znati balansirati. Budite budni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Slijedite svoju intuiciju.

Strijelac

LJUBAV: Tijekom narednih dana vi ćete ući u nešto diskretniju ljubavnu fazu. Potreba za povlačenjem ojačat će. Oni koji su još sami neće inzistirati na izlascima, dok će vezani sve više vremena provoditi kod kuće u društvu partnera.

KARIJERA: Napredovanje u karijeri bit će izgledno, ali za vas i naporno. Potrebna je bolja organizacija, kako planova, tako i same realizacije posla. Tu ćete baš vi biti na dobitku jer vam trenutačno ne nedostaje energije. Poticat ćete i druge na rad.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte jogu.

Jarac

LJUBAV: Svakodnevne strasti i emocije bit će obilježje vašeg privatnog života. Stalno će vam se događati nešto lijepo i ugodno. Mnogi će zapamtiti ove dane po dobrom. Osobe suprotnog spola rado će vas pozivati u svoje društvo. Uz određenu diskreciju.

KARIJERA: Tko god da vam pokuša prigovoriti, vi ćete mu odgovoriti. Nije idealno, ali ponekad si nećete moći pomoći. Oni koji su drugima šefovi bit će u velikim iskušenjima. Oni koji imaju šefove, bit će u malo manjim. Bilo bi bolje suzdržati se.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne živite na staroj slavi.

Vodenjak

LJUBAV: Većinu slobodnog vremena provodit ćete u samoći i sanjarenju. Ako već jeste u vezi, zbog nečega ćete biti pomalo otuđeni. Prilike za ljubav jednostavno će vas mimoilaziti. Ne tugujte, jer će ova faza uskoro proći. Budite strpljivi.

KARIJERA: Nakon što dobijete potrebne informacije, krenut ćete u akciju još predanije. Ovo je vjerojatno vaš uzlet kad počinjete ostvarivati mnoge svoje planove. Nećete zaboraviti niti jedna detalj, ali bit će potrebni i napori da uspijete.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite korak po korak.

Ribe

LJUBAV: Vjerojatno ćete postati pomalo tupi jer ovih dana malo će toga ispunjavati vaša ljubavna očekivanja. Ne budite razočarani, mirom i humorom možete sasvim uspješno održavati solidan status quo u vašoj vezi. Budite diplomat.

KARIJERA: Ponekad će vam se činiti da je oko vas previše ljudi s kojim morate komunicirati oko nevažnih stvari. Napravite selekciju i odredite što je prioritet. Tako vam se neće dogoditi da imate osjećaj da ste izgubili vrijeme na suvišna razmatranja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Manje jedite, više se krećite, piše ehoroskop.net.

