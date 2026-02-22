DNEVNI HOROSKOP za nedjelju, 22. februar

Evo šta zvijezde predviđaju za vaš znak:

♈ Ovan (21.3. – 19.4.)

Danas fokus stavite na finansije. Moguć je neočekivani trošak vezan za kuću, ali nemojte paničariti. U ljubavi, partner očekuje više pažnje – ostavite telefon i posvetite se razgovoru uživo.

Savjet: Priuštite sebi omiljeni obrok, zaslužili ste.

♉ Bik (20.4. – 20.5.)

Ovo je vaš dan! Mjesec u vašem znaku daje vam poseban sjaj i harizmu. Idealno je vrijeme za promjenu frizure ili kupovinu nove odjeće. Ljudi će vas danas slušati s pažnjom.

Savjet: Iskoristite energiju za postavljanje novih ličnih ciljeva.

♊ Blizanci (21.5. – 20.6.)

Osjećate potrebu da se povučete iz buke. Danas vam više odgovara tišina i dobra knjiga nego kafa u punom kafiću. Intuicija vam je izražena, pa obratite pažnju na snove.

Savjet: Napunite baterije za radnu sedmicu koja dolazi.

♋ Rak (21.6. – 22.7.)

Prijatelji su vam danas glavni izvor radosti. Moguć je poziv na druženje koje će se pretvoriti u nezaboravan izlazak. Ako ste slobodni, neko iz kruga poznanika mogao bi pokazati interesovanje za vas.

Savjet: Budite otvoreni za nove ljude.

♌ Lav (23.7. – 22.8.)

Iako je nedjelja, vaše misli su kod posla ili nekog velikog projekta. Ambicije su visoke, ali pripazite da ne pregorite. Porodica bi vam mogla zamjeriti ako cijeli dan provedete pred ekranom.

Savjet: Odredite striktno vrijeme za odmor.

♍ Djevica (23.8. – 22.9.)

Danas žudite za novim saznanjima. Idealno vrijeme za planiranje putovanja ili upisivanje nekog online kursa. Duhovno se osjećate stabilno i optimistično.

Savjet: Izađite u prirodu, godit će vam svjež zrak.

♎ Vaga (23.9. – 22.10.)

Malo ste emotivniji nego inače. Danas biste mogli rješavati neka pitanja vezana za zajedničke troškove ili nasljedstvo. U ljubavi je strast naglašena, iskoristite to za zbližavanje s partnerom.

Savjet: Ne donosite nagle odluke u afektu.

♏ Škorpija (23.10. – 21.11.)

Fokus je na partnerskim odnosima. Bilo da se radi o ljubavi ili poslu, danas je ključ u kompromisu. Slobodne Škorpije bi mogle dobiti poruku od osobe iz prošlosti.

Savjet: Pustite ponos sa strane i saslušajte drugu stranu.

♐ Strijelac (22.11. – 21.12.)

Vrijeme je za “generalku” – kako prostora u kojem živite, tako i vaših navika. Danas ćete se najbolje osjećati ako završite sve sitne obaveze koje ste odgađali danima.

Savjet: Pripazite na ishranu, želudac bi mogao biti osjetljiv.

♑ Jarac (22.12. – 19.1.)

Kreativnost vam je na vrhuncu! Ako se bavite hobijem, danas ćete stvoriti nešto predivno. Odličan dan za igru s djecom ili romantični sastanak. Zabavite se bez grižnje savjesti.

Savjet: Smijeh je danas vaš najbolji lijek.

♒ Vodolija (20.1. – 18.2.)

Najugodnije ćete se osjećati u toplini svog doma. Razgovor s jednim članom porodice mogao bi vam razjasniti situaciju koja vas dugo muči. Uredite svoj kutak za maksimalno uživanje.

Savjet: Mirisne svijeće ili lagana muzika popravit će vam raspoloženje.

♓ Ribe (19.2. – 20.3.)

Danas ste pravi “diplomata”. Telefon vam neće prestajati zvoniti, a vi ćete svima imati nešto pametno za reći. Kratki izlet u obližnje mjesto bio bi pun pogodak.

Savjet: Zapišite ideje koje vam padnu na pamet, bit će korisne sutra na poslu.

Facebook komentari