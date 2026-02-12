Melania Trump otkrila koju pjesmu obožava: Kad je čuje, pada u trans

Dok je izrađivala darove za Valentinovo, sjedeći pokraj prve dame, jedna djevojčica je upitala Melaniju Trump kakvu muziku sluša. Melania joj je na to odgovorila da sluša ‘sve vrste muzike’, ali je otkrila da je jedna od njenih najdražih pjesama bezvremenski hit Michaela Jacksona – ‘Billie Jean’.

Ispostavilo se da najdražu pjesmu prve dame izvodi i njen najdraži pjevač.

Zanimljivo je da je upravo ‘Billie Jean’ jedna od pjesama koja je obilježila i dokumentarac Bretta Ratnera, gdje je Melania priznala svoju ljubav prema muzci Kralja popa. U filmu, vozeći se na zadnjem sjedištu limuzine, Ratneru je otkrila da su joj ‘Billie Jean’ i ‘Thriller’ favoriti.

Govoreći o Michaelu Jacksonu kao svom omiljenom pjevaču, prisjetila se i ličnog susreta: ‘Upoznala sam ga jednom s Donaldom, bio je vrlo sladak, jako drag.’

Osim Jacksona, Melania je priznala kako rado sluša i Pavarottija, Tinu Turner, ali i Miley Cyrus, prenosi RAPORT.

