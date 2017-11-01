Prelazak granice sa ličnom kartom je lakši, ali nemojte misliti da prolazite bez evidencije

Zbog uvođenja novog sistema ulaska i izlaska (EES) u Evropsku uniju, usljed čega se stvaraju velike gužve na graničnim prelazima, veliki broj građana februarske i martovske praznike planira provesti u regionu, gdje je omogućeno putovanje i samo sa ličnim kartama.

Za “Slobodnu Bosnu” je potvrđeno kako građani Bosne i Hercegovine prilikom prelaska državne granice sa Crnom Gorom, kao i sa Srbijom u velikoj mjeri koriste lične karte umjesto, pasoša.

Istovremeno, u toku ljetne turističke sezone prelazak sa lilčnom kartom koristi se i kada su u pitanju putovanja bh. građana kako prvenstveno u Crnu Goru, tako i Albaniju.

– Prednost za putnike ogleda se primarno u praktičnosti, jer ne moraju posjedovati pasoše ako putuju u države gdje je to dozvoljeno, ali se procedura granične kontrole i dalje provodi u skladu sa važećim propisima, ističu iz Granične policije BiH za “Slobodnu Bosnu”.

Građani Bosne i Hercegovine mogu koristiti pogodnosti prelaska državne granice u regionu samo sa validnom ličnom kartom.

Ganična policija Bosne i Hercegovine pojašnjava kada, gdje i pod kojim uvjetima se može koristiti lična karta kao dokument za prelazak granice.

“Državljani Bosne i Hercegovine mogu koristiti važeću ličnu kartu BiH kao putnu ispravu prilikom prelaska državne granice sljedećih zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima potpisan međunarodni sporazum, i to: Republike Srbije, Crne Gore, Republike Sjeverne Makedonije i Republike Albanije”, navodi Granična policija Bosne i Hercegovine.

Na osnovu odluke Vlade Kosova od 1. januara prošle godine sa ličnom kartom državljani Bosne i Hercegovine mogu putovati i na Kosovo.

Ove pogodnosti građanima Bosne i Hercegovine posebno mogu biti važne u uslovima kada im je istekao pasoš ili je pred isticanjem, a planiraju svoje putovanje u navedene države.

To se najčešće može pokazati korisnim u vrijeme turističke sezone kada je inače, povećan broj zahtijeva za izdavanjem pasoša i kada su gužve.

Kada je u pitanju Hrvatska tu su pravila drugačija, i granica se može preći samo uz pasoš.

“Nakon ulaska Republike Hrvatske u Evropsku uniju, državljani Bosne i Hercegovine moraju da posjeduju važeću putnu ispravu (biometrijski pasoš) za ulazak i bezvizni boravak do 90 dana na teritoriji Republike Hrvatske”, navode iz Granične policije BiH.

