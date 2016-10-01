Svijet

“Kontaktirajte Mossad”

Objavljeno prije 1 sat

Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su javnu poruku na perzijskom jeziku u kojoj pozivaju Irance da razmotre mogućnost kontaktiranja izraelske obavještajne agencije Mossad s kojom bi dijelili informacije, izvijestili su danas izraelski mediji.

Izjava je objavljena na službenom perzijskom računu IDF-a na mreži X i sadrži korisničko ime Telegram računa koji pripada Mossadu , gdje pojedinci mogu dijeliti informacije , izvijestio je The Times of Israel.

„Molimo domoljubni narod Irana da prati samo naše službene komunikacijske kanale i da nas kontaktira za bilo kakvu suradnju “, rekla je vojska, dodajući da su stranice i poveznice navedene u ovoj objavi jedini službeni i provjereni izvori.

Ovo nije prvi put da je IDF pozvao Irance da se angažiraju s Mossadom , apelirajući na potencijalne prebjege ili doušnike da ih kontaktiraju, izvještava izraelski portal.

Navodno je IDF godinama održavao prisutnost na društvenim mrežama na perzijskom jeziku, uglavnom s ciljem suprotstavljanja narativima iranskih vlasti.


