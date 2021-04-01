Ozbiljan udarac američkom PREDSJEDNIKU

Američki Zastupnički dom u srijedu je tijesno podržao mjeru protiv carina koje je Donald Trump nametnuo Kanadi, što je rijedak primjer otpora donjeg doma Kongresa američkom predsjedniku.

Zastupnici su s 219 glasova ‘za‘ i 211 ‘protiv‘ glasali za rezoluciju o okončanju trgovinskih mjera na kanadsku robu, a pritom se u podršci toj mjeri demokratima pridružilo šestero republikanaca.

Trumpova stranka drži tijesnu većinu od 218 naprema 214 zastupnika u donjem domu Kongresa. Rezolucija ima dobre izglede za usvajanje i u Senatu koji je već dvaput glasao za blokiranje Trumpovog uvođenja carina Kanadi, unatoč tome što njegovi republikanci tamo drže više mandata.

No malo je vjerovatno da će rezolucija postati zakon jer bi za nadglasavanje očekivanog Trumpovog veta bila potrebna dvotrećinska većina u oba doma, a većina republikanaca dosad nije bila voljna otvoreno se suprotstaviti Trumpovoj politici.

Ipak, glasanje u Zastupničkom domu novi je pokazatelj rastuće napetosti unutar Republikanske stranke zbog ekonomske politike predsjednika i njegovog odnosa prema ključnim saveznicima.

Trump je od povratka u Bijelu kuću uveo niz carina sjevernoj susjedi, a nedavno je zaprijetio carinama od 100 posto zbog prijedloga trgovinskog sporazuma između Ottawe i Pekinga.

Za vrijeme glasanja u donjem domu Trump je na svojoj društvenoj mreži napisao da će “svaki republikanac koji glasa protiv carina ozbiljno snositi posljedice kad dođu izbori”.

“CARINE su nam pružile ekonomsku i nacionalnu sigurnost te nijedan republikanac ne smije biti odgovoran za uništenje tog privilegija”, dodao je Trump.

Trumpove trgovinske mjere razmatra i američki Vrhovni sud koji će uskoro presuditi je li predsjednik imao pravnu ovlast uvesti ih, piše BBC.

