Gazprom pronašao nalazište nafte, najveće u posljednjih 30 godina

Objavljeno prije 1 sat

Gazprom Neft otkrila je novo nalazište sa procijenjenim rezervama od 55 miliona tona nafte u arktičkoj zoni Jamalo-Nenjeckog autonomnog okruga (JNAO).

Kako je saopštila kompanija, riječ je o najvećem otkriću na Jamalu u posljednjih 30 godina.

Nalazište je pronađeno na području Južno-Novoportovskog i Saletinskog bloka u Jamalskom rejonu.

Novo polje nazvano po Alekseju Kontoroviču
Novo polje dobilo je ime po ruskom naučniku i geologu Alekseju Kontoroviču. Kompanija planira dodatna istraživanja kako bi preciznije utvrdila obim rezervi i na osnovu tih podataka izradila program razvoja i eksploatacije novih ležišta, prenosi Kommersant.

U bliskoj budućnosti planirana su dodatna istraživanja kako bi se preciznije utvrdila geološka struktura i proizvodni potencijal nalazišta. Na osnovu tih podataka biće izrađen program razvoja novih ležišta.

Djukov: Resursna baza Rusije još nije iscrpljena
Predsjednik uprave kompanije Gazprom Neft, Aleksandar Djukov, izjavio je da ovo otkriće potvrđuje kako resursna baza Rusije još nije u potpunosti istražena. Dodao je da će novo nalazište doprinijeti ostvarivanju ciljeva ruske energetske strategije do 2050. godine.

„Ovo otkriće, najveće na Jamalu u posljednjih 30 godina, potvrđuje da resursna baza naše zemlje još nije ni izbliza u potpunosti istražena. Kako u arktičkoj zoni, tako i u Istočnom Sibiru i mnogim drugim regionima, i dalje postoje mogućnosti za pronalaženje novih velikih i supervelikih nalazišta. Zato nastavljamo intenzivne geološke istražne radove u gotovo svim regionima u kojima poslujemo, koristeći, između ostalog, digitalne modele podzemnih slojeva i analizu podataka uz pomoć vještačke inteligencije”, saopštila je ruska kompanija, prenosi Bankar.


