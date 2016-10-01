“MAMA JE NON-EU, TATA JE EU” U koju traku stati na granici, a da vas ne vrate na kraj kolone

Međutim, putnici su često u dilemi kada se nađu na granici da li i bez pasoša EU i vize mogu da stanu u traku za EU putnike. Iskustva su različita od toga da prođu, preko sugestije carinika da stanu u drugi red, do plaćanja kazne.

Na graničnim prelazima ka Evropskoj uniji postoje trake označene sa: “EU passports only” (namijenjena državljanima EU/EEA/Švajcarske, kao i onima sa važećom vizom ili boravišnom dozvolom u tim zemljama), za “All Passports” (namijenjene svim putnicima, bez obzira na nacionalnost, a obavezne su za državljane zemalja van EU – Srbija, BiH, CG, koji nemaju važeću EU vizu ili boravišnu dozvolu) i “Non-EU” (za državljane zemalja koje nisu članice EU, uključujući Srbiju), koje putnici mogu da koriste.

Tako bi trebalo da bude, ali u praksi iskustva su potpuno različita. Na društvenim mrežama stalno se vode debate o tome u koji red stati i kako što brže preći granicu, po svaku cijenu, pa makar bili vraćeni na začelje kolone.

“Nisam prešao, novčano sam kažnjen”

– Početkom januara prošla sam traku EU, sin ima njemački pasoš, ja nemam – napisala je jedna putnica, što je još neko potvrdio: “I ja sam prešla bez problema, nemam pasoš EU “.

– Ja nisam uspio da pređem i još sam novčano kažnjen – nadovezao se jedan muškarac.

– Imam srpsko državljanstvo, muž bosansko, ali djeca imaju njemačko državljanstvo (njemačke pasoše) i zbog djece smo uvijek išli na traku gdje je pisalo za EU i nikad nam nisu pravili probleme – istakla je ova žena.

“Ne može, nemate supružničku vizu”

A jedan putnik podijelio je svoje iskustvo sa slovenačke granice.

– Na slovenačkoj granici pitao sam carinika da li ja (sa slovenačkom vizom) i supruga (ona nema vizu) možemo u traku za EU. Rekao nam je da moramo na Non-EU. To je bilo sad, krajem januara. Objasnio mi je da bismo mogli u traku za EU u slučaju da supruga ima supružničku vizu – iskustvo je ovog korisnika mreža.

Javljali su se i oni koji su vraćeni iz reda.

“Ne može se tek tako ući u traku, znam iz iskustva. Koliko god vas ima u grupi, ako jedan nema EU pasoš, ne idete u traku za EU“; “Na graničnom prelazu Gradiška pitala sam i rekli su mi da samo sa EU pasošem mogu u EU traku“, rekli su ovi putnici.

Jedan Srbin je ogorčen skorašnjom situacijom na granici.

– Imam slovenačku vizu i automobil. Prije neki dan na granici morao sam u istu traku gdje idu naši, razlog – srpski pasoš – mišljenje je i iskustvo ovog čovjeka.

– Prošla sam neki dan sa EU pasošem u društvu nekog ko ima srpski pasoš. Ide se u traku za sve pasoše i slikanje je obavezno na ulazu i izlazu iz Hrvatske, za one koji imaju srpski pasoš – iskustvo je ove žene.

“Mene su pustili, ali samo ovaj put”

Nekad su na granici i fleksibilniji.

– Bila sam sa bratičinom na granici. Imam EU državljanstvo, a ona nema. Bili smo u EU traci. Rekli su nam da sad možemo da pređemo, a da sljedeći put moramo da odemo u drugu traku, bez obzira na to što sam ja evropski državljanin, moram da idem sa njom u drugu traku – objasnila je ova žena.

“Vratili su me na začelje kolone”

Ove putnike su preusmjerili u drugi red.

– Imam pasoš Austrije, a saputnik pasoš Srbije. Vratili su me zbog njegovog pasoša na normalnu traku, gdje ne piše da je EU. Nisu me kaznili, ali su me vratili – jasno je obrazložio ovaj putnik.

– Ja sam pogrešio jednom traku kod Mađara i vratili su me na začelje kolone – iskren je ovaj muškarac.

“Milion posto je ovako…”

Da mora da se zna red na granici, potvrđuje još jedan putnik.

– Žena i ja putujemo iz Austrije, preko Mađarske, u Srbiju. Imam mađarski pasoš, a žena srpski i vizu. Na granici su nam rekli da moramo u traku za sve pasoše (All Passports), ne možemo u traku za EU. Takođe sam vozio unuke i isto sam morao na sve pasoše. Milion posto je tako.

Sa čim se složio još jedan korisnik društvenih mreža.

– Bio sam prisutan na graničnom prelazu Ilok, ulaz iz Bačke Palanke. Automobil sa tablicama Ljubljane. Jedan putnik srpski pasoš, drugi slovenački. Oba putnika u traku za putnike van Evropske unije.

“Mama je Non-EU, tata je EU”

Ali i ovakvih primjera:

– Prošao sam iz EU trake. Često putujem sa kolegama koji imaju hrvatski pasoš, a ja imam slovenačku vizu, prolazimo bez problema.

Jedan muškarac je prenio iskustva svojih roditelja, prenosi Blic.

– Ovo je iskustvo mojih roditelja. Mama je Non-EU, tata EU. Ona normalno putuje sa tatom na traku EU, ali uz priložen vjenčani list. To je iskustvo sa graničnog prelaza Bačka Palanka.

