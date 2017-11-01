Radnica UKC RS preminula nakon pada sa zgrade

Hronologija događaja

Pad sa objekta UKC RS dogodio se 12. februara u 09.45 časova

Medicinsko osoblje pokušalo je reanimaciju i zbrinjavanje

Smrt je konstatovana u 11.30 časova

O događaju su obaviješteni MUP RS i obezbjeđenje UKC

U toku je uviđaj pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka

Kako je saopšteno iz UKC RS, jutros, 12. februara u 09.45 u UKC Republike Srpske dogodio se pad sa objekta te ustanove iz za sada neutvrđenih okolnosti.

Smrt nastupila uprkos naporima ljekara

“Uprkos naporima našeg medicinskog osoblja da joj spase život, radnica Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske je usljed višestrukih teških povreda koje je zadobila prilikom pada, preminula u 11.30”, rečeno je iz UKC RS.

Kako navode, u skladu sa procedurom obavješteno je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i obezbjeđenje UKC Republike Srpske.

Policija i tužilaštvo utvrđuju činjenice

Kako je “Nezavisnim novinama” rečeno iz Policijske uprave Banjaluka, jutros oko 10 časova radnik obezbjeđenja prijavio je da je nepoznata žena pala sa zgrade UKC RS.

“U toku je uviđaj i policijski službenici pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka preduzimaju neophodne mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti navedenog događaja” saopšteno je tada iz policije, prenose nezavisne.

