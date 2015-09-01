Američki kongresmen pročitao imena šest „bogatih i moćnih muškaraca“, koja su bila zatamnjena u dokumentima o Epstinu

o se dogodilo nakon što su Kana (demokrat iz Kalifornije) i kongresmen Thomas Massey (republikanac iz Kentuckyja), nakon pregleda materijala vezanog uz preminulog osuđenog seksualnog prijestupnika, zatražili od američkog Ministarstva pravosuđa da javnosti otkrije identitet tih osoba, ako njihovo prikrivanje nije u skladu s uvjetima koje je propisao Kongres, piše Politico, prenosi N1.

Zastupnici su zaprijetili da će sami objaviti imena ako Ministarstvo pravosuđa ne surađuje, koristeći se ustavnom klauzulom o slobodi govora ili rasprave, koja u određenim okolnostima može zaštititi članove Kongresa od pravnih postupaka.

Ministarstvo pravosuđa na kraju je ispunilo neke od njihovih zahtjeva, rekao je Masi u objavama na društvenim mrežama.

„Zašto smo Thomas Massey i ja morali otići u Ministarstvo pravosuđa kako bismo javno otkrili identitete ove šestorice muškaraca?“ upitao je Khanna iz Zastupničkog doma. „A ako za dva sata pronađemo šestoricu muškaraca koje su skrivali, zamislite koliko muškaraca skrivaju u ta tri milijuna dokumenata.“

Khan je optužio Trumpovu administraciju da nastavlja kršiti zakon koji su on i Massa pomogli usvojiti u Kongresu u studenom, a koji je postavio ograničenja na ono što Ministarstvo pravosuđa može redigirati u tim dokumentima.

Nije odmah bilo jasno tko su neki od pojedinaca, ali Khan je identificirao Leslie Wexner kao milijarderku i bivšu vlasnicu Victoria’s Secreta i drugih tvrtki, kao i Sultana Ahmeda bin Sulayema ​​kao izvršnog direktora DP Worlda.

„Pomoćnik saveznog tužitelja rekao je 2019. pravnom zastupniku g. Wexnera da se Wexner smatrao izvorom informacija o Epsteinu i da ni na koji način nije bio meta istrage“, rekao je Wexnerov pravni zastupnik u izjavi. „G. Wexner je u potpunosti surađivao, pružio je osnovne informacije o Epsteinu i više nikada nije kontaktiran.“

Predstavnik bin Sulayema ​​nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

Ostala imena uključuju Salvatorea Nuaru, Zuraba Mikeladzea, Leonika Leonova i Nicolu Caputa (talijanskog političara), koji nije bio dostupan za komentar.

Khanna nije predočio nikakve dokaze o bilo kakvom nepravilnom ponašanju bilo koje od tih osoba.

Massey je u utorak poslijepodne u objavi na društvenim mrežama također rekao da iako “pojavljivanje u Epsteinovim dokumentima ne dokazuje krivnju”, FBI-jev dokument iz 2019. godine imenovao je Leslie Wexner kao Epsteinovu suučesniku u “trgovini djecom radi seksualnog iskorištavanja”, dok je sultanova adresa e-pošte korištena za slanje korespondencije vezane uz “video mučenja”.

„Na popisu se nalaze još četiri muškarca i njihove fotografije, uz Epsteina, Maxwella, dvije poznate žrtve i nekoliko žena“, rekao je Massey.

