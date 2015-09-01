Prije nekoliko dana otet, a sada se javno obratio Milici Todorović: Daniel u jeku skandala pjevačici poručio ovo

Fotka na kojoj se vidi kako je mali Bogdan uhvatio Milicu za prst razniježila je cijeli Instagram, te prikupila niz komentara.

Među onima koji su se oglasili na iznenađenje mnogih se našao i pjevač Daniel Kajmakoski koji je prije samo nekoliko dana proživeo pravu dramu kada je otet u centru Beograda.

– Ništa ljepše od ovoga. Slava Bogu. Dobro nam došao, Bogdane – napisao je Daniel.

Makedonski pjevač Daniel Kajmakoski je otet u centru Beograda i za njegov otkup se tražilo 20.000 evra.

Dva otmičara su ga ugurala u automobil uz prijetnju smrću i pokušala da iznude novac.

Napadači su djelovali munjevito, a čim je Kajmakoski prišao svom vozilu, prislonili su mu pištolj na glavu i naredili mu da uđe u automobil.

Pod stalnom pretnjom oružjem napadači su pjevača vezali i krenuli u divlju vožnju ka izlazu iz grada, prenosi Kurir

