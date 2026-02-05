DNEVNI horoskop za četvrtak 5. februar

Iako će mnogi osjetiti nalet inspiracije, važno je ostati pribran i ne donositi odluke pod pritiskom trenutka.

Ovan (21.3. – 19.4.)

U fokusu su vaši odnosi s drugima. Možda ćete osjetiti blagu napetost između sopstvenih želja i potreba voljene osobe. Savjet: Pokušajte naći kompromis umjesto da insistirate na svom po svaku cijenu.

Bik (20.4. – 20.5.)

Poslovne obaveze zahtijevaju vašu punu pažnju. Iako se čini da posla ima preko glave, vaša istrajnost će pobijediti. Savjet: Povedite računa o ishrani i unosite više tečnosti, tijelo će vam biti zahvalno.

Blizanci (21.5. – 20.6.)

Danas blistate! Kreativna energija je na vrhuncu, a vaša harizma privlači zanimljive ljude. Idealno je vrijeme za hobije i zabavu. Savjet: Ne plašite se da pokažete svoje talente u punom sjaju.

Rak (21.6. – 22.7.)

Najbolje ćete se osjećati u krugu porodice i toplini doma. Možda ćete poželjeti da preuredite neki kutak svog stana. Savjet: Iskren razgovor sa ukućanima može riješiti stare nesporazume.

Lav (23.7. – 22.8.)

Vaša rječitost je danas vaše najjače oružje. Odličan je trenutak za rješavanje administrativnih pitanja ili važne razgovore. Savjet: Pažljivo slušajte sagovornike, kriju se bitne informacije između redova.

Djevica (23.8. – 22.9.)

Finansijska situacija zahtijeva malo više pažnje. Možda ćete razmišljati o novim načinima zarade ili pametnijem ulaganju. Savjet: Izbjegavajte nepotrebne troškove i fokusirajte se na dugoročnu sigurnost.

Vaga (23.9. – 22.10.)

Mjesec je u vašem znaku, što vam donosi osjećaj svježine i nove snage. Danas ste vi u centru zbivanja. Savjet: Iskoristite ovaj dan da se posvetite sebi i svojim ciljevima koje ste dugo odlagali.

Škorpija (23.10. – 21.11.)

Potrebno vam je povlačenje u sopstveni svijet. Intuicija je izuzetno snažna, pa vjerujte svom unutrašnjem glasu. Savjet: Meditacija ili šetnja u prirodi pomoći će vam da napunite baterije.

Strijelac (22.11. – 21.12.)

Društveni život je u usponu. Prijatelji će vam pružiti podršku ili vas inspirisati na novu avanturu. Savjet: Timski rad donosi mnogo bolje rezultate nego ako sve pokušavate da uradite sami.

Jarac (22.12. – 19.1.)

Ambiciozni ste i fokusirani na napredak u karijeri. Vaš trud biva primijećen, ali ostanite strpljivi. Savjet: Ne dopustite da vas sitne prepreke izbace iz takta; ostanite dosljedni svojim principima.

Vodolija (20.1. – 18.2.)

Danas žudite za širenjem vidika. Bilo da je u pitanju učenje nečeg novog ili planiranje putovanja, osjećate potrebu za slobodom. Savjet: Svaka promjena perspektive donijeće vam veliko olakšanje.

Ribe (19.2. – 20.3.)

Dan je pogodan za rješavanje pitanja vezanih za imovinu, poreze ili zajedničke finansije. Emocije su duboke i intenzivne. Savjet: Budite iskreni prema sebi i partneru o stvarima koje vas muče.

