Ove tvrdnje mogle bi predstavljati namjernu obmanu, ali rat u Ukrajini doveo je do određenog manjka lansera i presretača za različite sisteme koje koristi američka vojska.

Da li su Sjedinjene Američke Države spremne da napadnu Iran? Wall Street Journal navodi da američke snage još nisu spremne zadati udarac razmjera kakav je zatražio predsjednik Donald Trump, dijelom zbog nedostatka sredstava protuzračne i proturaketne odbrane za regionalne saveznike Washingtona, uključujući Izrael.

„Armada“ koju je najavio američki predsjednik Donald Trump stigla je na Bliski istok, predvođena udarnom grupom nosača aviona USS Abraham Lincoln, dok se napredni borbeni avioni F-35 približavaju regiji. Trump nije rekao da li ili kako bi mogao upotrijebiti silu. Međutim, američki zvaničnici navode da se zračni udari SAD-a na Iran zasad ne očekuju, jer Pentagon doprema dodatne sisteme protuzračne odbrane kako bi bolje zaštitio Izrael, arapske saveznike i američke snage u slučaju iranske odmazde i potencijalno dugotrajnog sukoba.

Američka vojska bi, prema riječima zvaničnika, mogla izvesti ograničene zračne udare na Iran ukoliko bi predsjednik danas izdao naredbu za napad. Međutim, odlučujući udar kakav je Trump zatražio vjerovatno bi izazvao proporcionalan odgovor Irana, što bi zahtijevalo snažan i sveobuhvatan sistem proturaketne odbrane kako bi se zaštitili Izrael i američke snage, navode isti izvori.

Američka vojska već raspolaže određenim sredstvima proturaketne odbrane u regiji, uključujući razarače sposobne da se suprotstave zračnim prijetnjama. Ipak, Pentagon raspoređuje dodatnu bateriju sistema THAAD i sisteme Patriot u bazama u kojima su stacionirane američke trupe širom Bliskog istoka, uključujući Jordan, Kuvajt, Bahrein, Saudijsku Arabiju i Katar, prema navodima odbrambenih zvaničnika, podacima o praćenju letova i satelitskim snimcima.

Presretači sistema THAAD mogu obarati balističke rakete iznad Zemljine atmosfere, dok rakete Patriot služe za odbranu od prijetnji na nižim visinama i kraćeg dometa.

„Pitanje proturaketne odbrane je ključno – u kojoj mjeri imamo dovoljno materijala da osiguramo da su naše trupe i sredstva u regiji zaštićeni od bilo kakve iranske odmazde“, izjavila je Suzanne Maloney, bivša zvaničnica State Departmenta zadužena za politiku prema Iranu u administracijama Georgea W. Busha i Baracka Obame.

Iako ovakvi izvještaji mogu predstavljati namjerno američko skretanje pažnje uoči mogućeg udara na režim ajatolaha, u posljednjim godinama zabilježen je određeni manjak komponenti za američke sisteme proturaketne odbrane. Taj manjak je posljedica isporuka baterija i projektila sistema Patriot, kao i sistema NASAMS, ukrajinskoj vojsci, ali i nabavke ovih sistema od strane brojnih američkih saveznika, prenosi israelhayom.

