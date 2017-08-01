Nedim Sladić otkrio vraća li se zima i kakvo će vrijeme biti u februaru

On je napisao kako je izgledno da do polovine februara mjeseca većih prodora hladnoće nad našim područjem neće biti.

“Ostaje promjenljivo vrijeme s padavinama, dok aerozagađenje neće predstavljati značajniji problem u narednom periodu jer će kvaliteta zraka često oscilirati”, napisao je on.

Četvrtak, 5. februar

Tokom noći i većeg dijela dana i dalje natprosječno toplo i pretežno oblačno vrijeme s kišom.

“Na jugu će padati jača kiša i pljuskovi koji lokalno mogu biti praćeni grmljavinom. U visokoj Hercegovini će biti i susnježice, na vrhovima planina provejavanje snijega. Tokom popodneva vjetar i kiša slabe i uveče će biti uglavnom suho uz djelimično razvedravanje, a oko rijeka i po kotlinama na sjeveru i jugoistoku će doći do formiranja magle”, navode iz hidrometeorološkog zavoda RS.

Kako su dodali, vjetar tokom noći i jutra biće umjeren do jak, na jugu uz olujne udare južnih smjerova.

“Zatim u većini predjela vjetar slabi i okreće na sjeverne smjerove, dok će u Hercegovini i dalje biti jakih udara juga. Minimalna temperatura vazduha od dva do sedam, na jugu do deset, u visokoj Hercegovini od nula. Maksimalna temperatura vazduha od šest do 12, u višim predjelima od tri”, ističu oni.

Petak, 6. februar

U petak se očekuje pretežno oblačno s kišom, na višim planinama sa snijegom. Oko rijeka i po kotlinama jutarnja magla. Minimalna temperatura vazduha od nula do pet, na jugu do osam. Maksimalna temperatura vazduha od šest do 12, u višim predjelima od dva stepena”, stoji u prognozi,pišu Vijesti

Subota, 7. februar

Oblačno sa slabom kišom očekuje se u subotu.

“Na planinama od jugozapada ka jugoistoku susnježica ili slab snijeg. Uveče i u narednoj noći postepen prestanak padavina. Minimalna temperatura vazduha od jedan do sedam stepeni, u višim predjelima od minus jedan. Maksimalna temperatura vazduha od pet do 10, na jugu do 13, u višim predjelima od tri”, ističu iz RHMZ-a.

Nedjelja, 8. februar

U nedjelju promjenljivo do pretežno oblačno uz kraće sunčane periode, a slaba kiša je moguća samo ponegdje.

“Minimalna temperatura vazduha od nula do pet, na jugu do osam, u višim predjelima od minus dva. Maksimalna temperatura vazduha od pet do 10, na jugu do 13 stepeni, u višim predjelima od tri stepena”, ističu meteorolozi.

Facebook komentari