Tramp je pristao

Očekuje se da će se razgovori održati u petak u Omanu, navodi se u izvještaju.

” Pregovori o tome hoće li se arapske i muslimanske zemlje iz regije pridružiti razgovorima u Omanu još uvijek su u tijeku”, navodi se.

Bijela kuća odbila je komentirati informacije Axiosa.

Ranije je Iran u petak zahtijevao promjene u mjestu i formatu pregovora sa SAD-om. Iranci su odustali od sporazuma postignutog prethodnih dana nakon što je nekoliko zemalja već bilo pozvano da sudjeluje u pregovorima u Istanbulu te su zatražili da Oman bude mjesto bilateralnog sastanka samo između njih i SAD-a , umjesto da nekoliko arapskih i muslimanskih zemalja prisustvuje kao promatrači.

Izvor upoznat sa situacijom rekao je da je to zato što Iranci žele ograničiti razgovore na nuklearna pitanja i ne raspravljati o stvarima poput projektila i oružanih formacija povezanih s Teheranom koje djeluju u regiji, što su prioritetna pitanja za okolne zemlje.

Trump: Ako se ne postigne dogovor, dogodit će se loše stvari

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će se, s obzirom na to da se veliki američki ratni brodovi kreću prema Iranu, vjerojatno dogoditi “loše stvari” ako se ne postigne dogovor.

„Žele promijeniti format, žele promijeniti opseg. Žele s Amerikancima razgovarati samo o nuklearnom programu, dok SAD žele uključiti i druge teme poput (balističkih) projektila i aktivnosti iranskih posrednika u regiji“, rekao je regionalni diplomat upoznat s iranskim zahtjevima.

Napeto u regiji

Američki dužnosnici objavili su da je jučer iranska vojska izvela dvije “vrlo agresivne” akcije protiv američkih brodova u Perzijskom zaljevu.

U prvom incidentu, iranske snage s topovnjača Revolucionarne garde pokušale su se ukrcati na trgovački brod pod američkom zastavom u blizini Hormuškog tjesnaca.

Iranski brodovi su se raspršili prije nego što je američki razarač s potporom zrakoplovstva stigao do broda, a nijedan hitac nije ispaljen.

