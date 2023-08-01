Haos u Albaniji, tlo ne miruje: Prvi zemljotres bio je najjači, udario jačinom od…

Nekoliko zemljotresa pogodilo je Albaniju nakon prvog koji je bio jačine 4,1 stepen Rihtera, izvjestio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Prema dostupnim informacijama, prvi zemljotres dogodio se sinoć oko 20 sati, a nakon njega uslijedio je novi već oko 23 časa i to jačine 4 stepena Rihtera.

Oba su se dogodila u sjevernom dijelu Albanije, kod mjesta Baban, prvi na dubini od dva, a drugi na dubini od šest kilometara.

Nakon toga, uslijedio je novi zemljotres oko 20 do tri ujutru, jačine 2.9 stepeni Rihtera relativno blizu prva dva, ali nadomak granice sa Grčkom, na dubini od pet kilometara.

Četvrti potres odigrao se oko četiri ujutru i bio je malo južnije od prva tri.

Kako bilježe parametri, on je dostigao jačinu 2.8 stepena Rihtera, a epicentar je detektovan na dubini od pet kilometara, piše Telegraf.rs.

