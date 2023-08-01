Krenut će i vas: Ova 3 horoskopska znaka dobijaju brdo novca od četvrtka, 5. februara, čašćavaju sve redom

Tri horoskopska znaka ulaze u novu, obilnu eru od 5. februara 2026. godine.

Mjesec prelazi iz Device u Vagu, pokazujući nam svima kako saradnja i ravnoteža funkcionišu u praksi.

Ovaj lunarni tranzit stavlja akcenat na odnose, pregovore i moć kompromisa. Društvena svest i pravovremene veze donose dobre rezultate 5. februara — i na tome smo zahvalni.

Nevjerovatne prilike pojavljuju se za ove horoskopske znakove kroz prijateljske interakcije u četvrtak. Sve djeluje veoma obećavajuće. Mjesec u Vagi nas podseća da obilje često dolazi onda kada smo spremni da se nađemo na pola puta sa drugima.

Ovan

Vi ulazite u novu, obilnu eru kada dovoljno usporite da primijetite da u životu postoji još mnogo toga osim stalnog jurišanja naprijed. Usporavate taman toliko da energija Mjeseca u Vagi prodre pod vašu kožu. To vam omogućava da uvidite kako ste na pragu stvaranja briljantnog novog partnerstva sa nekim iz vašeg života.

Ovo se dešava jednostavno zato što dopuštate inspiraciji da vas pronađe. Ne žurite kroz proces. Vjerujete svom instinktu — i to se višestruko isplaćuje. Ključ je u saradnji između obe strane, a ne u takmičenju. Obećavajuće prilike dolaze vam u izobilju, a sve što se od vas traži jeste da se pojavite, budete prisutni i obratite pažnju. Imate to pod kontrolom.

Djevica

Mjesec u Vagi vas podstiče da sagledate ono što imate i ponovo procijenite njegovu vrijednost. Ovaj lunarni tranzit podržava pametne razmene i mudro donošenje odluka. Kada Mjesec napusti vaš znak i pređe u Vagu, spremni ste da učinite pravu stvar za sebe.

Pruža vam se prilika da poboljšate svoju finansijsku situaciju i zakoračite u novu, obilnu eru. U četvrtak se pojavljuje ponuda koju bi trebalo ozbiljno da razmotrite, jer izgleda veoma povoljno. Ova prilika deluje obećavajuće, kao da ispravlja nešto što je ranije bilo u disbalansu. Više se ne pitate da li to zaslužujete. Već znate da ne pristajete ni na šta manje od najboljeg.

Ribe

U novu obilnu eru ulazite onda kada postanete potpuno otvoreni i iskreni. Mjesec prelazi iz Djevice u Vagu i podstiče vas da izrazite ono što vam je na umu. Nemojte umanjivati svoje misli ili osećanja kako biste udovoljili drugima — ta navika nije dobra.

Nešto veoma pozitivno dešava se u jednom od vaših bliskih odnosa u četvrtak, upravo zato što imate hrabrosti da kažete ono što treba da se kaže. Otvorena i iskrena komunikacija ključna je tog dana. Ta otvorenost privlači podršku i interesovanje drugih i pokazuje vam da je izražavanje sopstvenog mišljenja zapravo pomalo zarazno. Nećete se vraćati potiskivanju — niti će vaš prijatelj ili partner. I neka je tako. Vjerovanje sopstvenom glasu vodi vas pravo u novu, obilnu eru. Sve je kako treba, ističe Your Tango.

