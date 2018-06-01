BiH

Tmuran i kišovit četvrtak u BiH: Temperature do 14 stepeni, na planinama snijeg

Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom.

Temperature zraka izmjerene u 7:00 sati (°C): Bjelašnica -2; Sokolac 3; Bihać, Gradačac i Ivan Sedlo 4; Banja Luka i Srebrenica 5; Bijeljina, Bugojno, Livno, Prijedor, Sanski Most i Zvornik 6; Drvar 7; Doboj, Sarajevo i Zenica 8; Jajce 9; Mostar, Trebinje i Tuzla 10°C.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 14°C.

U Sarajevu pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura zraka oko 10°C.
