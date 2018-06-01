Markale :Na današnji dan agresorska granata ubila je 68 Sarajlija

Tog tužnoga dana je, prije 32 godine, s agresorskih položaja Vojske RS, koji su se nalazili na području Mrkovića, ispaljena minobacačka granata kalibra 120 mm od koje je smrtno stradalo 68 Sarajlija, dok ih je 142 teže i lakše ranjeno.

U masakru su ubijeni:

Senad Arnautović

Ibrahim Babić

Mehmed Baručija

Ćamil Begić

Emir Begović

Vahida Bešić

Gordana Bogdanović

Vaskrsije Bojinović

Muhamed Borovina

Faruk Brkanić

Sakib Bulbul

Jelena Čavriz

Almasa Čehajić

Zlatko Čosić

Alija Čukojević

Verica Ćilimdžić

Smilja Delić

Ifet Drugovac

Dževad Durmo

Fatima Durmo

Kemal Džebo

Ismet Fazlić

Vejsil Ferhatbegović

Dževdet Fetahović

Muhamed Fetahović

Ahmed Fočo

Majda Ganović

Isma Gibović

Rasema Hasanović

Alija Hurko

Mirsada Ibrulj

Mustafa Imanić

Rasema Jažić

Razija Junuzović

Hasija Karavdić

Mladen Klačar

Marija Knežević

Selima Kovač

lbro Krajčin

Sejda Kunić

Jozo Kvesić

Numo Lakača

Ruža Malović

Jadranka Minić

Safer Musić

Nura Odžak

Mejra Orman

Hajrija Oručević

Seid Prozorac

Smajo Rahić

Igor Rehar

Sabit Rizvo

Zahida Sablja

Nedžad Salihović

Hajrija Smajić

Emina Srnja

Džemo Subašić

Šaćir Suljević

Hasib Šabanović

Ahmed Šehbajraktarević

Bejto Škrijelj

Junuz Švrakić

Pašaga Tihić

Munib Torlaković

Ruždija Trbić

Džemil Zečić

Muhamed Zubović

Senad Žunić

MARKALE U PRESUDAMA

Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu donio je više presuda za teror nad građanima Sarajeva tokom opsade, a u njih nekoliko utvrđene su činjenice o granatiranju pijace Markale.

Tako je Žalbeno vijeće Međunarodnog suda krajem 2006. godine osudilo Stanislava Galića, bivšeg komandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa (SRK) Vojske Republike Srpske (VRS), na kaznu doživotnog zatvora zbog njegove uloge u kampanji snajperskog djelovanja i granatiranja civila u Sarajevu od septembra 1992. do augusta 1994. godine, a u presudi se razmatrao i prvi masakr na Markalama 1994. godine.

U ovom slučaju Žalbeno vijeće Međunarodnog suda prvi je put izreklo maksimalnu kaznu u nekom predmetu.

Granatiranje pijace Markale u augustu 1995. godine obuhvaćeno je i prvostepenom presudom u predmetu protiv generala Dragomira Miloševića, međutim, drugostepenom presudom on je oslobođen optužbi za ovo granatiranje do kojeg je, kako je utvrđeno, došlo dok je bio na liječenju u Beogradu od 6. augusta do 10. septembra 1995. Međutim, Žalbeno vijeće Tribunala nije u pitanje dovodilo utvrđene činjenice i relevantne zaključke Pretresnog vijeća u prvostepenoj presudi, a u vezi sa sudjelovanjem SRK-a u granatiranju pijace.

I u konačnoj presudi Radovanu Karadžiću iz marta 2019. godine, kojom je osuđen na doživotni zatvor, Žalbeno vijeće bavilo se i zaključcima o dešavanjima u Sarajevu te je u vezi s granatiranjem pijace Markale u februaru 1994. godine navelo da Karadžić nije dokazao pogreške pri zaključivanju u prvostepenoj presudi.

Žalbeno vijeće konstatuje da Karadžić nije pokazao da je Pretresno vijeće napravilo bilo kakvu grešku u ocjeni dokaza i u zaključku da su snage SRK-a ispalile granatu koja je 5. februara 1994. pala na pijacu Markale. Na osnovu gore navedenog, Žalbeno vijeće odbilo je osnovu 34 Karadžićeve žalbe.

Nakon februara 1994. godine, 28. augusta 1995. godine, kod Gradske tržnice Markale poginula su 43, a ranjena 84 civila,pišu Vijesti

Nakon drugog masakra, snage NATO-a bombardovale su položaje Vojske Republike Srpske (VRS), što je nedugo zatim dovelo do Dejtonskog sporazuma i okončanja agresije na BiH.

Opsada Sarajeva počela je 5. aprila 1992. godine, okončana je 29. februara 1996. godine. Trajala je 1.425 dana. Tokom opsade poginuo je 11.541 građanin Sarajeva, među njima 1.601 dijete, a više od 50.000 civila je bilo lakše ili teže ranjeno. Procjenjuje se da je oko 500.000 projektila ispaljeno na grad za vrijeme opsade, dok je zabilježeno da je dana 22. jula 1993. godine na grad ispaljeno rekordnih 3.777 projektila. Na grad je dnevno u prosjeku ispaljivano 329 granata.

Facebook komentari