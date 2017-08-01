Najbogatiji znak u februaru: Stiže šleper para – tvrde astrolozi

Razlog leži u činjenici da se tokom ovog mjeseca snažno aktivira upravo znak Vodolije – Sunce, Merkur, Venera, pa čak i Mars borave u ovom znaku ili s njim grade izrazito povoljne aspekte.

Takav planetarni raspored Vodolijama donosi brojne prilike za finansijski proboj, neočekivane dobitke, podršku utjecajnih ljudi te uspjeh kroz nove ideje, tehnologiju, internet i timski rad.

Veliki rast prihoda

Novac stiže iz nekonvencionalnih izvora, kroz projekte započete ranije ili putem iznenadnih poslovnih ponuda koje se pojavljuju u pravom trenutku.

Posebno su u plusu Vodolije koje se bave privatnim biznisom, honorarnim radom ili inovativnim djelatnostima, jer im februar može donijeti najveći rast prihoda u poređenju s ostalim horoskopskim znakovima.

Za mnoge pripadnike ovog znaka, februar bi mogao biti mjesec u kojem se trud konačno isplaćuje.

