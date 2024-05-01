Stravičan slučaj u Doboju: Muškarac (31) stupio u vanbračnu zajednicu sa 16-godišnjakinjom pa je tukao

Iz dobojskog Okružnog javnog tužilaštva saopćeno je da je osumnjičeni tokom novembra prošle godine započeo emotivnu vezu i vanbračnu zajednicu sa 16-godišnjakinjom u iznajmljenom stanu u Doboju.

Dalje se navodi da je krajem januara sa oštećenom imao spolni odnos, nakon čega je i fizički nasrnuo na nju, nanijevši joj tjelesne povrede.

Tužilaštvo je zbog postojanja osnovane sumnje da je M. D. počinio krivična djela spolna zloupotreba djeteta starijeg od 15 godina i nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici 31. januara dostavio zahtjev za određivanjem pritvora.

Prijedlog za određivanje mjere pritvora je podnesen zbog opasnosti od bjekstva, zbog toga što bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo te jer se za krivična djela za koja se tereti može izreći kazna zatvora u trajanju od tri godine ili teža kazna, prenosi Klix.

Facebook komentari