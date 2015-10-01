FHMZ izdao upozorenje, oglasio se i Nedim Sladić

Danas prema prognozi FHMZ-a, očekuje se pretežno oblačno vrijeme.

U jutarnjim satima, dio prijepodneva i tokom noći kiša u većini područja, a poslije podne, uglavnom, na zapadu i sjeverozapadu Bosne. Više padavina na sjeveru i zapadu Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Vjetar umjeren do jak južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 8 do 14, na jugu i sjeveru zemlje do 16 °C.

Zbog najavljenih intenzivnih padavina i jakih do olujnih udara vjetra, Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH je za srijedu izdao narandžasto upozorenje.

– Intenzivnije padavine u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine i djelimično jugozapadnim područjima Bosne. Jaki do olujni udari vjetra u Hercegovini, zapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne. Očekivana količina padavina, u navedenim područjima, između 50 i 80 l/m2. Udari vjetra između 60 i 80, povremeno na krajnjem jugozapadu Bosne do 90 km/h, najavio je iz FHMZ.

O vremenskim prilikama koje su pred nama oglasio se i poznati bh. meteorolog Nedim Sladić.

– Izgledno je da do polovine februara mjeseca većih prodora hladnoće nad našim područjem neće biti. Ostaje promjenljivo vrijeme s padavinama, dok aerozagađenje neće predstavljati značajniji problem u narednom periodu jer će kvaliteta zraka često oscilirati, naveo je Sladić na svom Facebook profilu.

Facebook komentari