Policija otkrila šokantne detalje ubistva u Sloveniji

Šta treba da znate:

Policajci zatekli muškarca koji ne daje znakove života.

Bojanić bio pod jakim uticajem alkohola.

Sin je pokušao da mu oduzme oružje.

Pronađene dvije puške, tri pištolja, te 489 metaka.

Bojanić uhapšen u Hrvatskoj.

Naime, kako je rekao France Božičnik, načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Policijske stanice Novo Mesto, policija je o svemu obaviještena u subotu naveče.

Kako ističe, policajci su odmah otišli na lice mjesta gdje su zatekli muškarca koji ne daje znakove života, dok je osumnjičeni za ubistvo pobjegao,pišu Nezavisne

Bojanić bio pijan

“Pregledana je neposredna i šira okolina i provjerene su brojne mogućnosti gdje se osumnjičeni mogao skloniti, ali nije pronađen. Pomoć je pružena i članovima porodice i organizovan im je bezbjedan smještaj”, saopšteno je iz PU Novo Mesto.

Kako se dalje dodaje, a o čemu smo pisali i juče, unesrećeni (43) je zajedno sa članovima uže porodice, došao u posjetu svojoj sestri, supruzi osumnjičenog.

“Oko 16 časova, tamo je stigao i 44-godišnji osumnjičeni, za koga se navodno desilo da je bio pod jakim uticajem alkohola, u pratnji više osoba. Nakon što su ostale osobe otišle, došlo je do sukoba između 44-godišnjaka i njegovih rođaka”, ističu iz policije.

Detalji ubistva

Nakon svađe, prema njihovim navodima, 44-godišnjak je otišao u jednu od soba na gornjem spratu, a za njim je ušao i njegov sin.

“Kada je osumnjičeni izašao iz sobe sa pištoljem, sin je pokušao da ga spriječi da se vrati u donje sobe i da mu oduzme oružje. U tom trenutku, osumnjičeni je pucao u plafon. Tokom tuče, u gornje sobe je došao i 43-godišnji rođak koji je takođe pokušao da razoruža osumnjičenog. Tokom tuče, osumnjičeni je dva puta pucao iz pištolja u pravcu oštećenog, pogodivši ga jednim hicem u grudi. Nakon hica, 43-godišnjak je legao na pod i preminuo na licu mjesta od teških povreda”, detaljno su objasnili iz policije.

Nakon incidenta, sin je uspio da oduzme oružje od počinioca, odnosno svog oca, koji je pobjegao iz kuće kroz jedan od prozora i otišao u nepoznatom pravcu.

Pronađen arsenal oružja

“Tokom uviđaja obezbjeđeni su brojni tragovi i predmeti, a zaplijenjeno je i više komada vatrenog oružja i municije”, naveli su iz policije dodajući da su pronađene još dvije puške, tri pištolja, te 489 metaka.

“Prema početnim nalazima, dio oružja je bio fabričkog porijekla, dok je drugi bio domaće izrade, za koje osumnjičeni nije imao odgovarajuće dozvole. Oružje je poslato na dalju kategorizaciju”, ističu oni.

Za Bojanićem tragali lovci i vatrogasci

Za Bojanićem su, kako navode, tragali pripadnici policije, a bili su uključeni i lovci i vatrogasci.

On je uhapšen u ponedjeljak, 2. februara u Hrvatskoj.

